Evangelina Anderson regresó a Alemania sin su familia por una razón especial: “Allá voy, chiquita”

Evangelina Anderson regresó sola a Alemania por un motivo muy especial (Foto: Instagram)

Estos últimos meses fueron muy movidos para Evangelina Anderson. El 15 de noviembre del año pasado, su esposo Martín Demichelis asumió un nuevo desafío profesional con la conducción técnica de River Plate, el club que lo formó como jugador de fútbol, y tuvo que abandonar la ciudad donde vivía junto a la exmodelo y sus tres hijos para regresar a Argentina.

Así las cosas, ella y sus hijos, Bastián, Lola y Emma se quedaron a terminar las clases en Alemania, donde viven desde hace más de diez años. Luego, antes de Navidad, la familia completa emprendió el viaje de regreso a Argentina. Ese fue un momento difícil para la exmodelo. Eva publicó en sus redes sociales una foto en la que se la veía haciendo una selfie adentro del avión con sus hijos. “Dejarlo todo y empezar de nuevo, nada fácil, pero nos espera Demi, mi familia, amigos, mis raíces y la hinchada mas linda del mundo. Bienvenidos hijos a mi hogar, que también es de ustedes… Allá vamos!”, expresó conmovida.

Evangelina Anderson regresó a Alemania a buscar a su perrita (Foto: Instagram)

La emoción fue todavía más intensa porque los chicos nunca vivieron en su país de origen, y este hecho representó un fuerte cambio en la vida cotidiana de toda la familia. Desde la tarea de conseguir una escuela para los chicos, a la adaptación de ellos a nuevos amigos y hasta a un idioma, que si bien hablan español en su casa, les resulta ajeno en su día a día.

Luego, con el correr de los días, la familia se dispuso a disfrutar del verano en Buenos Aires, cosa que nunca habían hecho antes, y de paso, reencontrarse con familiares y amigos. Así fue el caso del festejo de cumpleaños de Lola, que reunió a sus primos, tíos y muchos amigos en la casa de los padres de Evangelina. Fue una tarde de mucho calor, por lo que alquilaron varios juegos inflables y tanto chicos como grandes se tiraron por los toboganes y jugaron arriba del zamba acuático.

Durante la tarde del miércoles, Eva mostró un video caminando por el pasillo del aeropuerto de Ezeiza, en donde se veía un avión de fondo y ella escribió: “Hasta pronto, Argentina”. Acto seguido, compartió una pubicación en donde explicó el motivo de su viaje al país europeo, sola, sin su familia.

“Como ya les conté hace unos días en mis historias, en el avión sólo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella. Además, tengo que hacer la mudanza Múnich-Bs As (solo me traje algunas maletas para estos días, las cuales se demoraron pero finalmente llegaron después de muchos reclamos y gracias a la gente de AA2000 en Argentina que se movieron a full). También voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. ¡Allá voy!”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis celebraron el cumpleaños de su hija mayor Lola, en Argentina (Foto: Instagram)

Luego, la esposa del futbolista también mostró en sus historias un video que le mandó su amiga. En él, se la ve a su perrita saltando y moviéndose contenta. Entonces Eva escribió: “Ella es mi reina. Mi ami me manda estos videos y yo me muero por verla. Allá voy mi vida”. Para completar sus publicaciones, no dudó en mostrar unos pretzels, y aseguró que le gustan en versión salada, que son su perdición.

Eva aprovechará este último viaje a Alemania para despedirse de las amigas que forjó a lo largo de los años que estuvo viviendo en Munich. Antes de regresar a Argentina, había hecho una recorrida con ellas a París. En ese momento, entre la alegría del encuentro y el dolor dulce de la despedida, la modelo subió un video al pie de la Torre Eiffel para manifestar todo su cariño y agradecimiento por los momentos vividos “Ellas son mis amigas, son parte de mi familia. Tengo hermanas por muchos países y se reunieron todas para despedirme en París. ¡Las amo con toda mi alma!. Gracias por regalarme su hermosa amistad. ¡Son muy especiales para mi! ¡Amigas por siempreeee!”, escribió.

