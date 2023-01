Cinthia Fernández contó por qué su hija menor no quiere ver a Matías Defederico

Matías Defederico y Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados hace años en la Justicia debido a la crianza de sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca. Esta puja, a la vez, tiene su correlato mediático dado el alto perfil de la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece), que cuando puede le tira un palito al exfutbolista de Huracán e Independiente, entre otros equipos.

Cinthia Fernández cruzó a Maru Botana por contar que su hija trabaja de empleada doméstica en Hawai: “Se hace la cool” Luego de que la pastelera contara que Lucía está residiendo temporalmente en los Estados Unidos y cobra “40 dólares la hora”, la panelista salió a cuestionarla VER NOTA

Y no solo lo hace en televisión, sino que especialmente se despacha en sus redes sociales para reclamarle a Defederico sus obligaciones paternales o evidenciando que no cumple con la cuota alimentaria, o bien pone trabas para ajustar la cifra de acuerdo a la economía actual y al estilo de vida de Cinthia y las nenas. Así, en los últimos días reveló que Francesca no quiere visitar a su papá.

Algo que suele hacer Fernández en su Instagram es abrirse a las preguntas y respuestas con sus seguidores. Y esta semana, una fan le consultó de manera directa: “¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla, ni llevarla a su casa”. Y la mediática respondió con franqueza.

Las razones que dio Cinthia Fernández por las que su hija Francesca no quiere ver a su papá Matías Defederico (Foto: Instagram)

“Él miente siempre, no importa cuándo leas esto. La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí”, comenzó contando Cinthia en una Instagram Story que escribió en letras blancas y mayúsculas sobre un fondo negro.

“Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano”, siguió contando acerca del disgusto que sintió su hija y cuál fue la reacción del retirado futbolista. “Agarré el auto y entré a sacarla con la policía, a pesar de que él no quería dejarme entrar”, agregó en su relato.

“Me hizo caminar a las 2 AM, con la nena, en el frío, una cuadra, para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía en Capital”, ejemplificó Cinthia sobre ese duro momento vivido. Y remató: “Fran sabrá cuando decide volver a estar cómoda con él”.

Cinthia Fernández y sus hijas Bella, Charis y Francesca (foto: Instagram)

Semanas atrás, Cinthia volvió a la carga contra Defederico por las deudas constantes de las cuotas alimentarias que le corresponde pagar, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus hijas. Puntualmente, el enojo se produjo al enterarse de que su ex se había ido de vacaciones a la costa argentina luego de haberle depositado $55 mil de cuota alimentaria por las tres niñas. “Estoy hinchada porque soy mamá y papá. Si te vas a Mar del Plata seguro que gastás más que $55 mil”, dijo Cinthia en una entrevista con el programa de espectáculos A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América.

“Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas. Pero no estoy enojada. Es algo con lo que convivo”, puntualizó, furiosa.

Luego reveló que se olvidó de pagar las expensas y de repente le llegaron dos meses juntos. Cuando ingresó al home banking vio que Matías le había depositado los $55 mil. “Justo lo vi y me enojé, pero yo no cuento con esa plata... Serían un poquito más de $15 por hija. Si él puede mantener a tres chicas con eso...”, señaló con tono irónico. Al final, recordó que también hace unos años las dejó sin la obra social. “Esas son cosas con las que no se jode”, manifestó furiosa, ya que en el caso de que se enfermen es fundamental contar con esta prestación. También aprovechó para criticar al exjugador de fútbol por no comprarles a las tres pequeñas regalos por las fiestas de Navidad y Reyes.

Seguir leyendo: