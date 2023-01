El novio de Julieta de Gran Hermano 2022 estalló ante los rumores de infidelidad: “Tenemos un amor sano”

El novio de Julieta de Gran Hermano 2022 enfrentó los rumores de infidelidad (Foto: Instagram)

Julieta Poggio se convirtió en una de las integrantes de Gran Hermano 2022 más queridas por el público. La joven, que hace una semana cumplió 21 años adentro de la casa, quedó solo dos veces en la placa de nominación y fue salvada por los fans del reality.

Ella, desde que entró al certamen, contó que está de novia con Lucca Bardelli, y que está muy enamorada de él. De hecho, durante la primera etapa del ciclo de Telefe se la veía muy cerca de Marcos Ginocchio, otro de los integrantes más populares. Tanto fue así que en las redes sociales se hablaba mucho de esa posible pareja y alentaban a que se formara. Sin embargo, Julieta nunca le dio pie para avanzar a otro nivel y se convirtieron en buenos amigos.

En las galas que conduce Santiago Del Moro, también se hablaba del tema y a Lucca no le gustó nada. Así que con el correr de las semanas, se dejaron de lado esos comentarios de infidelidad.

Sin embargo, durante las últimas horas, trascendió que el que habría roto el pacto de fidelidad habría sido el novio de la jugadora de Villa Devoto. A través de las redes sociales, Julieta se volvió viral luego de que trascendieran fotos de su novio muy cerca de otra joven y pusieran en duda la continuidad de la pareja.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter planteó el interrogante después de compartir fotos en las que se puede ver al novio de la participante de Gran Hermano en un auto junto a una mujer rubia.

“Chicos, no sé cómo nadie hablo de esto pero entré de chusma al perfil del chico este y en una de sus historias podemos ver que tapa a una ‘pareja’ atrás y miren, para mí es Lword, qué quieren que les diga. Se los dejo a su criterio”, escribió la joven tuitera. Y enseguida agregó: “Que alguien vaya a gritarlo por favor. Ya está confirmado, aguante la cornuda”.

Por último, la usuaria compartió fotos del novio de Poggio y aseguró que fue visto infraganti junto a la misma joven, que se llamaría Luli Margani.

“Encima Lucca y la mina tienen fotos en el feed de que están en el mismo lugar y ponen distintas ubicaciones. O sea que algo ocultan AGUANTE LA CORNUDA”, reveló la misma usuaria de la red social del pajarito.

“Estaban de vacaciones pero es el pelo de Lucca además están en el mismo lugar y ponen distintas ubicaciones”, concluyó la joven.

En tanto, la panelista Estefi Berardi se refirió a esta noticia en Mañanísima y sumó algunos datos más: “Hay varias coincidencias. Lu Margani se llama la chica. En una foto tienen el mismo buzo. Y en otra, la marca de auto de él y ella en el mismo auto”.

La periodista agregó: “¿Por qué se comprueba que andan juntos para todos lados? Una chica me dice ‘Estefi, me los encontré en una estación de servicio, camino a la costa. Bajaron en Atalaya del mismo auto, fueron en grupo, pero luego se los vio a ellos dos solos”.

Finalmente, la panelista intentó comunicarse con la joven tercera en discordia por Instagram, pero ella nunca le respondió. “Le pregunté si era verdad que ella estaba saliendo con Lucca. Las amigas de ella me empezaron a escribir por Instagram y me dijeron que ‘son amigos’. En varios días distintos coinciden en los mismos lugares. Como que se ven seguido. Ella es una bomba. Bah, son los dos divinos. Ojo, no estamos confirmando infidelidad. Él está solo afuera, va a boliches, es un chico joven...”, concluyó la panelista.

Después de estos rumores de infidelidad, el joven salió a hablar al respecto. Con un posteo contundente a través de su cuenta de Instagram, dijo: “Dejen de inventar boludeces, con Juli tenemos un amor muy real y muy sano. Nunca haríamos nada que le hiera al otro y sabemos el enorme valor que le damos a nuestra relación y a la persona que tenemos al lado. Sabemos la clase de persona que somos y que jamás nos haríamos daño. Así que basta de vincularme con boludeces y rumores que solo inventan ustedes. Me fui a Mardel con mi grupo de amigos a disfrutar como cualquiera lo hace. Lamento por aquellos que no saben disfrutar el amor de una pareja que se ama y por el contrario quieran dañarla. Estoy tranquilo de que Ju cuando salga y vea todo esto se va a cagar de risa porque claramente ya conoce nuestro entorno y quies son mis amigos. Por último, gracias de corazón a todos los que nos apoyan”.

