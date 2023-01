El particular pedido que Gran Hermano le hizo a Romina para que pueda celebrar su cumpleaños: su reacción

El pedido de Gran Hermano a Romina para celebrar su cumpleaños

Romina Uhrig pasará su cumpleaños este viernes en la casa de Gran Hermano 2022 y la producción le hizo un especial pedido a la participante como condición de que se pueda celebrar una gran fiesta en los próximos días. Lo llamativo es que son sus compañeros los que deben cumplir con este desafío.

“Se viene la prueba de mi cumpleaños y la tienen que cumplir”, anunció la exdiputada a sus compañeros. “Son unos hijos de mil siete, son tremendos. Te juro que me reía”, dijo entre risas sobre el desafío que deben cumplir todos para tener una fiesta este viernes.

“No me puedo meter en la cocina, chicos”, señaló Romina y sus hermanitos empezaron a aplaudir. “No quieren verme del otro lado de la cocina hasta el viernes. “No me puedo hacer un té, un mate, le tengo que pedir todo a ustedes. Eso no es nada. No puedo limpiar, lo tienen que hacer ustedes y me tienen que hacer caso”, agregó.

Luego, volvió a aclarar que Gran Hermano le dijo que quería que la casa estuviera limpia y en el caso de que no se cumple la prueba no hay fiesta de cumpleaños. “Quiere la casa limpia, tengo que dar órdenes y ustedes tienen que limpiar”, finalizó la hermanita.

Recientemente, en la casa los participantes celebraron el cumpleaños de Walter Santiago, más conocido como Alfa. Todo comenzó en la gala del lunes cuando engañó a sus compañeros al hacerles creer que abandonaría el certamen. Más tarde, comieron pizza para empezar a celebrar.

Gran Hermano 2022: Romina se emborrachó en el cumpleaños de Alfa

El martes llegaron los premios que él se había ganado: paella a la hora del almuerzo y dos botellas de vino tinto para tomar durante una jornada de cine: vieron una película de autos, elegida por el cumpleañero. De ante mano, cuando Santiago del Moro les comunicó que tendrían las botellas de vino, Alfa bromeó a la hora de destacar que una se la cedería a Romina, dejando entrever que se trata de una de las bebidas favoritas de la exdiputada.

Cuando llegó la hora de compartir la bebida, lo hicieron sentados en la mesa del living. Todos lucían un particular look inspirado en el cumpleañero: pañuelo en la cabeza y una remera que llevaba la estampa de “Security”. Luego hubo un brindis entre Alfa y Romina, lo que derivó en que el resto de los participantes aludieran que estaban borrachos. “¡Ay, Dios! Antes tomaba un vino y ahora tomo una copa y ya estoy mareada”, se sinceró la exdiputada, a lo que el cumpleañero acotó: “No estás mareada, estás en pedo”.

Luego, las cámaras mostraron cómo debió sostener la copa con sus dos manos para poder beber. Y bromeó al notar que Alfa había dejado la suya sin terminar. “La dejaste, te la tomo”, le advirtió a quien aclaró que la guardaría para la comida de la noche en la que se determinarían los líderes de la semana: más tarde, resultaron ser Romina y Marcos, quienes obtuvieron inmunidad y el jueves salvarán de la placa de nominación a uno de sus compañeros.

Cabe recordar que esta semana hubo una nueva gala de eliminación en el reality. Los dos participantes en placa aseguraron que las últimas horas habían sido muy difíciles. “Fue una adrenalina impresionante pero con fe”, dijo Maxi. “Un poco triste”, manifestó por su parte Ariel, quien se disculpó por no querer seguir hablando.

“Le digo al jugador que ha sido eliminado que se que lo dio todo, que fue un gran participante”, expresó el conductor. Luego, siguió: “Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es...Maxi”. El participante recibió el 52,02% de los votos frente al 47,98% de su contrincante, que se quedó llorando de la emoción.

