Rocío Marengo quedó eliminada de El Hotel de los Famosos 2

En El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) se vivió un momento muy tenso por un nuevo duelo de la H. En esta oportunidad, Rocío Marengo y Enzo Aguilar se enfrentaron en una difícil competencia. La popular mediática se lamentó luego de haber sido votada por sus compañeros.

Antes de la prueba, Marengo se puso a llorar por tener que enfrentarse a su compañero: “Me sentí...., no sé si es inocente la palabra, pero estaba en un cumpleaños. Me votó Emi (Rella), todo bien, pero después me empezaron a caer votos y terminé en la H cuando jamás me lo había imaginado. Me sorprendió”.

Además, admitió que se expuso mucho al aceptar entrar al programa conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis: “Estoy angustiada y mezclo todo. Estoy tratando de encontrar qué es lo que me pasa. Siento que hago todo mal. Tengo que saber qué es el miedo, porque yo tengo miedo”.

Luego, agregó: “Me gustan estos desafíos, pero no pensé en que estaba muy grande... No sé, hace mucho que no hacía algo así. Son etapas de la vida. Tengo que tener claro que mi miedo es pararme en la H”. A pesar de su temor, la participante se animó a enfrentar la competencia y en tono de broma señaló: “De este hotel me sacan con los 15 millones o con un escribano público”.

La salida de Rocío Marengo de El Hotel de los Famosos 2

En el duelo, Enzo se consagró como ganador y Rocío fue la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos 2. “Yo estoy feliz por él, me parece que está bueno que me haya tocado con él, siento que de verdad ganaba, si ganaba o perdía yo ganaba, y ganaba también por ser parte de este programa”, aseguró en su despedida.

El pasado lunes se dio había realizado el primer duelo de eliminación el cual enfrentó a Mimi Alvarado con Érica García. La dominicana, mujer de Luciano El Tirri Giugno, perdió en el duelo contra la cantante y así fue cómo se consumó la primera eliminación

“Mimi, ¿qué pasó?”, le preguntó el conductor luego de verla derrotada a nivel físico y en la competición a Alvarado. “Lo di hasta donde pude. En un momento dije: ‘Me retiro porque no doy más’”, se sinceró ella. “Cuando terminó el juego te vi muy emocionada”, le apuntó Pampita. “No me gusta mostrarme vulnerable”, le respondió Mimi con la mirada brillosa, aun llena de lágrimas.

“Trátenmela bien, no sean fariseos”, les dijo la dominicana con humor a sus compañeros, mientras entregaba la tarjeta magnética que le daba acceso al hotel. “Yo sentí que querían que me quedara, pero al final no pasó”, agregó después en el backstage. Hasta ahí, todo normal en el desarrollo del reality show hotelero. Pero este martes todos se sorprendieron con el repentino regreso de Mimi.

La vuelta se consumó previo al momento de las nominaciones cara a cara de esta semana, en donde Leunis anunció que la dominicana reemplazaría a Abigail Pereyra, quien renunció al certamen a dos días de comenzado. Con un grito de “farisea, farisea” de parte de sus compañeros para recibirla con cariño, ella hizo su reaparición con su valija carry on y su habitual espíritu combativo a cuestas. “No sé qué pasó. Para la próxima piénsenlo mejor, yo no sé qué va a pasar, pero ahora no confío en nadie”, aseguró Mimi con cierto resentimiento luego de haber sido nominada la semana anterior y caer en el duelo que perdió contra García.

