Tini de Bucourt habló de su delicado estado de salud: “Una nueva manera de encontrar belleza en la adversidad”

Tini de Bucourt dio detalles de su delicado estado de salud

Tini de Bucourt sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al contar que está teniendo problemas de salud que la llevaron a estar internada. La exmodelo escribió un extenso mensaje y compartió algunas imágenes en su cuenta oficial de Instagram para dar detalles del difícil comienzo que atraviesa en este 2023.

“¡¡¡¡El año 2023 empezó inesperadamente diferente!!! Como saben me vieron en una foto con una bota en el pie, una operación del tendón de Aquiles. Hoy quiero blanquear y compartir con ustedes, que tres días después me encontraron un síntoma muy raro y estuve en el hospital Otamendi, una semana con tremendos estudios y me encontraron un tumor en el ovario izquierdo”, aseguró la influencer.

Además, Tini expresó una mirada positiva frente a esta situación compleja: “Lejos de querer hacer un drama de esto lo vivo como una enorme gran experiencia que tiene que ver con mi cuerpo desde un lugar nuevo, a mí, que nunca tuve un tema de salud me toca esta experiencia. Me parece importante poder compartir con ustedes con gran respeto y cuidado el proceso como va ir siendo y lo que me pasa en él y comprender qué quizá sea el aprendizaje más grande de mi vida”.

Tini de Bucourt agradeció el acompañamiento de su familia y amigos

En el posteo, ella compartió imágenes de su primera salida de la clínica en la que aparece en una silla de ruedas, ya que no puede “mover el pie” y tuvo “una primera operación de la panza” en la que “sacaron parte del ovario para la biopsia” y “6 litros de agua”. Luego, aprovechó para aclarar: “Estoy un poquito frágil pero día a día mejor “.

También, De Bucourt agradeció a sus hijos y a su nieta por acompañarla en todo este proceso: “Mi querida hija Cecilia vino rápidamente desde New York para ayudarme diariamente en esto. ¡Mi hijo amado Juan al pie del cañón! Rodeada de amor, ¡lo más importante cerca! Y como si esto fuera poco llegó mi nieta Chiara de sorpresa desde Francia. Y muy importante todas las amigas al pie del cañón disponibles y ayudando la verdad un baño de amor infinito. ¡Gracias a todas y todos!”. En el final, manifestó a corazón abierto: “Una nueva manera de encontrar belleza en la adversidad! A todos nos puede pasar”.

Por otra parte, en medio de este contexto, Tini recibió una propuesta interesante de parte de Cecilia y decidió compartir la realización de un proyecto. “La vida tiene esas cosas maravillosas a pesar de la realidad dura. Ayer, mi adorada hija se le ocurrió, como es experta en lo audiovisual, que le encantaría desde ella, como hija, documentar todo este proceso que vamos a compartir juntas”, aseguró en la red social.

Tini de Bucourt con su hija Cecilia

Por último, explicó: “Tuvimos una charla tan bella, tan sentida y también quiero compartirles que me doy cuenta que se me cayeron bastantes estantes de soberbia y a autosuficiencia. Pensé que siempre podía todo sola, estoy aprendiendo a pedir, estoy absolutamente dependiente en este momento no del todo, pero bastante. ¡Es una enseñanza enorme para mí y la celebro y lo agradezco tanto! ¡Gracias hija luminosa por tan bella oportunidad de ahondar nuestra relación de alma a alma! ¡QUÉ REGALO! Nos emocionamos mucho, hicimos un video divino, quizá en algún momento lo comparto y también mostrarles que la parte dura que nos puede tocar en la vida tiene sus enseñanzas. ¡Quiero ser lo más sincera y auténtica! No todo es divino, si, estoy más flaca y otros cambios. Les mando un beso enorme querida gente y gracias por tanto amor y por estar. Esta tremenda ola de amor de Uds. me hace mucho bien. ¡¡¡¡GRACIAS!!!!!”.

