La primera pelea de Andrés Nara y Alicia Barbasola luego de dar un móvil juntos

Andrés Nara y Alicia Barbasola dieron un móvil en Intrusos

Desde Mar del Plata y luego de confirmar su flamante relación, Andrés Nara dio un móvil junto a Alicia Barbasola para Intrusos (América). Además de contar su reconciliación con su hija Wanda (“Tenía ganas de verla y conocer a mis nietas, que son hermosas”), dio nuevos detalles de este romance. “Conocí este bombón, que estamos re contra bien, fue todo de golpe”, comenzó diciendo quien también es papá de Zaira.

La buena sintonía que Andrés está llevando con sus hijas le permitió rápidamente hacer una “presentación oficial” de Alicia ante su familia, cosa que ocurrió la semana pasada en el cumpleaños de su nieta Francesca que se celebró en la casa de Wanda y en la que también estuvo presente su ex mujer Nora Colosimo.

“Nosotros estábamos de vacaciones en Chapadmalal cuando recibí la invitación de Wanda y por eso le dije que se me complicaba ir. Se lo comenté a Alicia y ella me dijo: ‘No, vos tenés que estar, más en esta situación, de haber estado tanto tiempo distanciados. Vayamos’. Se lo cuento a Wanda, le pregunté si tenía inconvenientes de que vaya con ella y me respondió: ‘No, en absoluto, quiero que venga’. Entonces fuimos los dos”, narró Nara padre.

La pelea de Andrés Nara y Alicia Barbasola luego del móvil en Intrusos

“¡Qué bueno, porque habías tenido un problema con otra novia y ellas, como por ejemplo Cari Nara”, le apuntaron desde la mesa que conduce Flor de la V. “No, es verdad, las chicas no estaban a gusto, no estaban cómodas con otras parejas que he tenido en su momento, por situaciones personales. Así que nos presentamos con Alicia y la tomaron, la aceptaron”, dijo Andrés.

En tanto, Alicia descartó “ser la madrastra” de Wanda y Zaira cuando se lo dijeron, en broma, desde el panel. Y además contó cómo fue conocer a Colosimo, a quien definió como “LA mujer”. “Yo estaba un poco nerviosa porque era mucho de golpe. Las chicas son divinas. Y después, cuando la veo a Nora, lo miro a él (por Andrés) y le dije: ‘Ah pero es preciosa. Vos sos un boludo, ¿cómo perdiste a Nora, para que después venga todo lo otro?’. Y ella se rió”, contó la vedette.

“Me importa él desde el momento en que yo lo conozco y en adelante. Lo que hizo antes, no. En el caso de Nora es especial porque es la mamá de las hijas y siempre van a ser familia. Nora tiene un lugar especial, además de que me parece hermosa por fuera y por dentro. Pegué mucha onda, a los cinco minutos de conocerla”, contó Barbasola.

Andrés Nara y Alicia Barbasola discutieron luego de hablar de su flamante relación

Sin embargo, la buena sintonía entre la flamante pareja pareció romperse de golpe cuando Alicia le reprochó a Andrés un gesto de su pasado. “Me dijiste que nunca habías presentado oficialmente a nadie”, le apuntó de repente, en vivo. “Bueno, eso es verdad, en forma familiar...”, titubeó él y desde el piso, Karina Iavícoli lo corrigió. “¡Pero a Cari Nara la presentó! Alicia, disculpame. Pobre Cari, ha sufrido bastante, yo la aprecio, es una buena mujer y nunca entendí por qué temrinaron tan mal...”, dijo la panelista. “No terminamos mal...”, respondió Nara y se tocó el retorno, haciendo como que no escuchaba bien. Para este punto, la sonrisa que tenía Barbasola en el rostro ya había desaparecido.

El móvil siguió, pero un rato más tarde mostraron las imágenes de Andrés y Alicia retirándose de la nota y discutiendo mientras caminaban por el estacionamiento del lugar en el que estaban. “Acabamos de hablar con Nara y con Barbasola pero algo sucedió en el móvil y se pudrió todo”, describió la conductora del ciclo mientras mostraban el video de la discusión. “Creo que tiene que ver con lo que dijimos de Carina Nara, porque estaban lo más bien, celebrando el amor, él se arregló con sus hijas...”, siguió Flor mientras se veía a la pareja hablando con cierto fastidio y gesticulando con el mismo ánimo.

“Estamos pasando un momento muy lindo, en el que nos cuesta despegarnos con Alicia. Nos conocemos hace un tiempo ya y, el 14 de febrero, nos vamos a comprometer, porque queremos darle seriedad a la relación. Yo ya conocí a todos su parientes, que son encantadores. Y ella también conoció a las chicas. Así que estamos en sintonía. Y la verdad es que estamos muy enamorados. Así que decidimos dar este paso para sellar ese sentimiento”, le había contado Andrés a Teleshow días atrás y acerca de cómo se vienen dando las cosas con Barbasola.

