Cinthia Fernández cruzó a Maru Botana por contar que su hija trabaja de empleada doméstica en Hawai: “Se hace la cool”

Cinthia Fernández cruzó a Maru Botana por contar que su hija trabaja de empleada doméstica en Hawai (Video: El Trece)

Durante el último fin de semana y en una entrevista, Maru Botana contó que Lucía, su hija de 21 años, trabajaba de empleada doméstica en Hawaii. El hecho fue replicado y en las redes sociales, como suele ocurrir, generó opiniones divididas. Cinthia Fernández se hizo eco de esos comentarios negativos y se despachó opinando de la pastelera por haber dicho que, por este hecho, se considera “una mamá muy abierta”.

“Yo la siento como con una connotación medio despectiva al decir que es una madre ‘re liberal’, que por eso la deja trabajar y hace la aclaración de que es ‘empleada doméstica’, como si fuera un trabajo menor”, comenzó diciendo en su participación en el panel de Nosotros a la Mañana (El Trece) cuando el conductor Joaquín El Pollo Álvarez y la mesa debatieron la cuestión.

“A mí me falta la chica que me ayuda en casa y corro por las paredes. Por no me gustó esa connotación que dio, yo lo sentí así. Ella dijo que es una madre muy liberal. ¿Por qué decís que sos una madre liberal? ¿Por dejarla trabajar?”, insistió en su punto la mamá de Charis, Bella y Francesca, con cierto dejo de indignación y subrayando que la pastelera contó que Lucía cobraba “40 dólares la hora”, por su labor en el extranjero.

"¿Por qué decís que sos una madre liberal? ¿Por dejarla trabajar?”, cuestionó Cinthia Fernández a Maru Botana por contar que su hija trabaja de empleada doméstica en Hawai

“¿Desde qué lugar lo dijo Maru? Porque una cosa es contar: ‘Mi hija se fue a Hawaii con las amigas, está laburando de lo que puede’. Pero me parece que genera polémica al decirlo así como: ‘Soy rica, mi hija entonces puede trabajar de empleada doméstica’”, planteó Josefina Pouso desde otro sector del panel, como para intentar de ponerle contexto a lo que se estaba discutiendo.

“Sí, es eso. Lo dijo haciéndose la cool. Porque todos sabemos que tiene un buen pasar económico. Entonces, son como los contrastes de las clases sociales lo que quiso instalar. Yo lo tomé así y creo que todo el mundo la está matando por eso. Es re despectivo”, prosiguió la exmujer de Matías Defederico en su opinión contra Maru Botana, quien además de Lucía es madre de Agustín, Matías, Sofía, Santiago, Facundo (fallecido en 2008), Juan Ignacio y María Inés.

“¿Te parece que esto que dijo Maru tenga que ver con una connotación de destacar más el afuera y no la Argentina?”, le preguntó Juan Etchegoyen a Cinthia, dando lugar a unos comentarios de “anti patria” que le propinaron a Botana en las redes. “No sé si la gente se enojó con ella por eso. Igual, eso es una realidad que vivimos todos. A mi no me molesta eso, si estamos para la mierda”, cerró Fernández.

Maru Botana y sus hijos Lucía, Agustín, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés (foto: Instagram)

“La tengo a Luci que tiene 21 viviendo en Hawaii. Se quedó como cuatro meses y ya es el segundo año que lo hace. Va a trabajar de empleada doméstica. Y ella está feliz”, había contado Maru Botana en diálogo con en envío radial Si pasa, pasa (Radio Rivadavia). “¡Soy una mamá muy abierta!”, se jactó la pastelera. “Ella elige eso. En diciembre se va y se queda allá instalada, feliz, trabajando de empleada doméstica y viendo los paisajes. Y a mí me encanta porque es una forma de independizarse también. Gana 40 dólares la hora”, reveló.

