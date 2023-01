Se viralizó un video en el que Gran Hermano le habría pedido a Alfa y Camila “dar el consentimiento” para consumar una relación sexual

Apareció un video en el que el Gran Hermano le habría pedido a Alfa y Camila “dar el consentimiento” para consumar una relación sexual

Una nueva polémica en Gran Hermano 2022 (Telefe) surgió desde las redes sociales. Es que durante la tarde del martes, en Twitter, se hizo viral un video de defectuosa calidad pero en el que se oye de manera nítida a la voz dueña de la casa dirigiéndose a Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio.

En estas imágenes, que además fueron replicadas por la cuenta oficial de LAM (América), no se puede distinguir demasiado pero sí se escucha con claridad la advertencia del Gran Hermano. “Atención Walter, Camila: por favor, recuerden dar el consentimiento”, se escucha mientras que la cámara está posada en uno de los cuartos, con todas las luces apagadas y un silencio generalizado. Lo que apenas se ve es una esquina de las camas y algunos movimientos que, en congruencia con el mensaje del Big, pareciera ser el inicio de una relación sexual.

El debate se instaló rápidamente en las redes y se vieron muchos mensajes a favor de Alfa, de quien algunos especulan que esta movida lo perjudica. “¡Pero no se ve nada! ¿Quien filmó esto, uno con parkinson”, escribió un televidentes con indignación y poco tacto en partes iguales. “Es un clip trucho. Alfa se fue a dormir temprano y Camila se quedó con las chicas en la pileta hasta tarde. No sean payasos e investiguen antes de subir boludeces que incrementan su Alfafobia. Están quedando en ridículo”, argumentó otro en favor del sexagenario. “Ya no saben qué hacer para ensuciar a Alfa, que ensañamiento”, apuntó otro. Al parecer, la filmación habría sido editada y se trataría de una fake news.

Dura advertencia de Gran Hermano a Alfa

Desde la llegada de Ariel como nuevo participante de la casa de Gran Hermano, la convivencia con Walter, Alfa, no fue de lo mejor, y lo que comenzó con algún reproche esporádico se terminó convirtiendo en un día a día imposible de soportar, con cuestionamientos por cualquier tipo de acción o reacción, con dura palabras tanto en el cara a cara como en charlas entre los demás participantes. Ante ello, y notando cómo crecieron las agresiones, desde Gran Hermano tomaron una determinación.

Sin entender el tenor de la llamada, Alfa se dirigió de inmediato al confesionario al momento ser solicitada allí su presencia, y en cuanto se acomodó en el sillón recibió las primeras palabras de Gran Hermano: “Walter, te llamé porque quiero decirte algo y necesito que me escuches con mucha atención, por favor”

En ese instante la seriedad de Alfa se notó y escuchaba atentamente cada una de las palabras que recibía, cuyo discurso continuó con: “Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible con las dificultades obvias que trae la convivencia, en un marco de respeto hacia el prójimo. Sin embargo estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizás al referirte a uno de nuestros compañeros, Ariel, ¿para qué vamos a dar vueltas?”.

Gran Hermano le hizo una dura advertencia a Alfa por sus malos tratos para con Ariel

Tras la confirmación del por qué del llamado al confesionario, Gran Hermano le explicó que “no voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorio. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivo de burlas ni de exclusión”. Ante ello, el participante tomó la palabra y aseguró que “yo nunca tuve nada contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado, y muchas actitudes de Ariel que hizo para sacar a muchos de acá adentro”.

“Yo no soy ningún tonto y no me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y él provoca permanentemente hablándome cuando yo le digo ‘mirá, no me hables, tratá de no hablarme’”, la siguió Alfa. Ante ello, la respuesta de Gran Hermano fue concisa y certera: “Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo. Gracias”.

