Gran Hermano 2022: la charla privada entre Romina y Julieta que puede romper el grupo que integran con Daniela

Romina rechaza a Daniela por haber nominado a Thiago

Desde hace unos días, Romina Uhrig siente mucha desconfianza de Daniela tras enterarse de que ella nominó a Thiago para que esté en la placa de nominados para abandonar la casa de Gran Hermano 2022. La exdiputada mantuvo una charla a solas en el baño con Julieta, quien le aseguró que la modelo quiere de verdad al joven oriundo de González Catán.

“Ella me dijo ‘Thiago quería estar en placa porque no quedó como líder’”, le explicó la actriz a Romina, que le respondió “yo tengo un pensamiento, no importa”. “Tratá de no decírselo porque se va a armar quilombo. Vos no te lo aguantás, yo te conozco”, le pidió Julieta a Romina.

La exdiputada aseguró que no le dirá nada a Daniela. “Si es algo de mí, sí. Voy y lo digo. Ahora, si son quilombo de los demás, es tema de ellos”, sentenció. El debate entre Romina y Julieta continuó en el patio, donde debatieron si Pestañela está usando a Thiago para beneficiarse en el juego.

“Toda la casa está diciendo que lo boludea y a nosotras nos dice que lo quiere”, disparó Romina, mientras que Disney se preguntó “cuánto tiempo se puede fingir que se quiere a alguien”.

Romina, Daniela y Julieta

“A mí no me parece falso. Se nota cuando lo besa, cuando lo abraza”, sostuvo Julieta, que luego reveló que Daniela le dijo que “como persona, quería que Maxi salve a Thiago; pero como jugador, no”. “Cuando tenés sentimientos por una persona, ¿te ponés en jugador? Encima no te pidió nada”, expresó enfadada Romina.

Por su parte, Daniela en diálogo con Julieta aseguró que le es leal a ella y a Romina. “Thiago no fue leal. Me vino a pedir un favor porque estamos juntos y lo hice. Punto final”, sostuvo.

“Yo a Romi la amo, pero tiene un defecto: se le escapan las cosas”, manifestó Daniela, preocupada porque toda la casa puede enterarse de lo que hizo adentro del confesionario.

Pestañela dijo que le gustaría que Thiago continúe en Gran Hermano. “Yo, como persona, me encantaría que se quede conmigo. Estoy enganchada y enamorada de él, es difícil separar lo que es el juego”, sentenció.

Gran Hermano 2022: Maxi salvó a un participante de la placa

Poco se entiende sobre las verdaderas intenciones de Daniela con respecto a Thiago, ya que si bien lo nominó para que vaya a placa, ahora parece, se expresa y asegura estar enojada porque Maxi -líder de la semana- no lo salvó a él y determinó que Nacho continúe en la casa de Gran Hermano.

Cuando el cordobés todavía no había tomado su decisión, Daniela estaba segura de que él iba a salvar a Thiago -tal como era su deseo-, mientras que Agustín -que quería que el líder también saque al joven de González Catán de la placa- opinó que creía que Juan Ignacio sería el beneficiado.

Apenas unos minutos después de la salvación, Romina fue la primera en desatar su bronca. La exdiputada declaró “quieren que se vaya Thiago. Si querían que se vaya Agustín, lo hubiesen dejado a Nacho. Todos los que vinieron de afuera están diciendo eso, que se va Thiago”, en una charla con Alfa Walter.

