El inesperado accidente de Alfa en la pileta de Gran Hermano 2022: "Lo podrían sancionar" (Foto: Captura Pluto TV)

Después de casi 3 meses adentro de la casa de Gran Hermano 2022, cualquier hecho por más insignificante que parezca cobra un valor inusitado adentro del reality.

Si bien hay peleas y roces entre los participantes, también tienen momentos de distensión en los que, sin dejar de jugar para las cámaras y para ellos mismos, encuentran espacios de distracción y entretenimiento.

Cuando eso no ocurre, los hermanitos se tiran a descansar en los sillones, en especial en los de la galería del jardín que, en esta época del año, los invita a pasar más tiempo al aire libre. Sin la posibilidad de salir a la calle, esa es una de las pocas distracciones que tienen los jugadores y en donde pueden disfrutar del sol, y también de las noches cálidas, con vista al jardín.

En ese contexto, si algo no falta adentro del reality son los chismes y los comentarios exagerados de cualquier situación que haya pasado. Así, se distorsionan palabras y frases de unos y otros para llevar las opiniones a un punto álgido que acerque a los hermanitos a la placa de nominaciones. Porque, en definitiva, ese es el fin del juego: llegar lo más lejos posible adentro de la casa sin ser nominado por sus compañeros o, al menos, ser salvado por el público, llegado el caso.

En esta ocasión, a través de la pantalla de Pluto TV, con 24 horas en vivo de la casa, se pudo ver un momento de conversación entre Maxi Giudici, Agustín Guardis, Ariel Ansaldi, Nacho Castañares, Thiago Medina y Marcos Ginocchio. Los hermanitos estaban reunidos en los sillones del patio de la casa, cuando Ariel contó una situación que había ocurrido con Walter, más conocido por todos como Alfa, su archienemigo adentro del certamen.

“Ese pin ya cae en cualquier lado”, arrancó diciendo Agustín acerca de los micrófonos. Y Ariel le aclaró: “¿Pero vos no viste lo que pasó?”. Y enseguida continuó: “Se cayó Alfa con micrófono y todo adentro de la pileta”. Maxi aprovechó a bromear con que no sabían si el participante estaba vivo. Todos se rieron y Nacho relató cómo fue el episodio en el que el sexagenario tuvo un accidente adentro del agua. “Bajó por la escalera de la pileta, se patinó, y se cayó sentado en el escalón. Al instante salió y se empezó a cagar de risa mientras decía ‘uh mi micrófono’. De repente, se escuchó la voz de Gran Hermano que le dijo: ‘¡Walter!, ¡Walter!, por favor, dejá inmediatamente tu micrófono en el box”, contó el joven de Almagro.

En ese momento, los hermanitos allí reunidos comenzaron a especular acerca de cuánto costará la reparación o la reposición del micrófono, en caso de que Alfa lo haya roto. “¡Sabés lo que va a salir eso, no?, ¡Una fortuna!”, dijo Agustín, preguntándole a Maxi si esto podía ser motivo de sanción. “Para mí si se le rompe no se lo cobran, no creo que se lo hagan pagar a él”, respondió el cordobés, que es uno de los que más conoce el reglamento de Gran Hermano.

Por su parte, Agustín, que siempre aprovecha cualquier oportunidad para criticar a sus compañeros y lograr que después los nominen, explicó que los micrófonos son de muy buena calidad pero que no están hechos para que los pasen por agua. “Si le entró agua, seguro que lo cagó rompiendo”, aseguró el participante que el público apoda Frodo.

Después, mientras terminaban de merendar, elucubraron entre todos si ese hecho podría llegar a ser un motivo de sanción o si simplemente Gran Hermano le haría reponer a Alfa el objeto que rompió.

