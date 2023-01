Camila Homs publicó un video en sus redes para contar los días difíciles que atraviesa: “Quiero llorar”

Camila Homs se filmó hablando de su melancolía: "Quiero llorar"

Camila Homs parece haber encontró la tranquilidad y disfrute en la costa uruguaya junto a sus afectos. Tras llegar a un acuerdo por compensación económica y por cuota alimentaria con su ex Rodrigo De Paul, la modelo viajó a Punta del Este con los hijos que tuvo con el futbolista campeón del mundo Francesca (3) y Bautista (1 año y 6 meses). Sin embargo, en las últimas horas acudió a sus redes sociales para publicar un video que preocupó a sus seguidores.

“Mañana-por hoy- mi bebé cumple 4 años y ya quiero llorar. ¿No les pasa que se melancolizan cuando sus hijos cumplen años?”, manifestó, sobre la fecha especial de Francesca, su hija mayor. a la que le dedicó un emotivo mensaje en otro posteo. “4 años de darme magia todos los días. De darme fuerzas cuando no las hay, de iluminarme los ojos, de amarte incansablemente, de confirmar que sos la nena más mágica que hay. “Mi compañera por y para siempre. Tu mamá te ama con toda el alma y más”, escribió.

El emotivo posteo que Camila le dedicó a su hija Francesca

Hace unos días, la expareja del campeón del mundo brindó una nota a Socios del Espectáculo (El Trece) y allí respondió a las preguntas del periodista sin pelos en la lengua. “¿Estás despechada? ¿Seguís enamorada de tu ex?”, le preguntó el cronista, en medio de las denuncias tanto contra ella como contra su padre, y el acuerdo económico al que llegaron en los últimos días. “No, eso ya está, recontra ya está”, contestó segura. “Estoy en otra, ni pienso en eso”, continuó, como para dejar bien en claro su pensamiento al respecto.

Ante esto, en ese momento la modelo confesó que “lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

“Los chats son así, no son adulterados”, volvió a aclarar, a la vez que aseguró que “por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas”, aunque reconoció que “sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

Camila Homs y sus hijos en la playa (RS Fotos)

Además de los chats, también se hicieron públicos unos audios que su padre, Horacio Homs, le habría enviado a De Paul con fuertes palabras y amenazas: “Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, había dicho el empresario furioso.

Ante ello, Camila aclaró que “no escuché el audio, pero yo siempre dije que hago lo que puedo por mí, yo me defiendo por mí y por mi persona, después el resto que se defienda como pueda, no tengo por qué meterme en el medio”.

En tanto, la modelo y cocinera también se tomó un minuto para aclarar los puntos por el millonario al que llegó con De Paul, al aclarar que: “En el acuerdo hay dos partes, una por compensación económica y otra por cuota alimentaria, así que queda en claro que son dos partes diferentes”.

