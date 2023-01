La China Suárez mostró un cambio de look en sus redes y la compararon con Wanda Nara

Los seguidores de China Suárez la compararon con Wanda Nara por su cambio de look

Después de haber disfrutado de unas románticas vacaciones en México junto a Rusherking, Eugenia La China Suárez decidió encarar el comienzo del año 2023 con energías renovadas y un nuevo look. Así, la actriz decidió apostar por un cambio de imagen y estrenó una cabellera que realza su impactante belleza natural.

La también cantante -su último lanzamiento hasta el momento es “Lo que dicen de mí”- optó en esta oportunidad por un flequillo desmechado y también agregó extensiones a su pelo, con las cuáles iluminó con mechas en color caramelo. Si bien la gran mayoría de sus seguidores y seguidoras aprobó el nuevo look y la llenaron de elogios, hubo también quienes la compararon con Wanda Nara.

La China compartió un álbum de tres fotos en su cuenta de Instagram y los halagos comenzaron a acumularse rápidamente en el posteo. Fueron muchos los que se impresionaron por la técnica utilizada para dar brillo y revitalizar su cabello, mientras que hubo quienes quedaron prendados por el atractivo de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Así se lo hicieron saber: “Espectacular”, “Belleza a mil”, “Tallada por los mismísimos dioses”, le dedicaron algunos.

El cambio de look de La China Suárez (Fotos: Instagram)

Al mismo tiempo, también hubo usuarios en los que trajeron a este presente algo del “Wandagate”, que estalló en septiembre del 2021 y que todavía da que hablar. “Wanda Nara al lado tuyo es un poroto”, la elogió un seguidor. Otro llevó las cosas mucho más allá y expresó: “Icardi, Vicuña, Cabré los perdonamos, están justificados”. “A Icardi soltero le gusta esto”, bromeó otro.

Por estos días, Paula Chaves se encuentra dando entrevistas en el marco del estreno de Un Plan Perfecto, la obra que encabeza junto a su marido, Pedro Alfonso, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. En tanto, además de hablar de sus compromisos laborales, uno de los temas por el que más le preguntan es por la reciente confirmación del romance de su amiga Zaira Nara con quien fuera su pareja el polista Facundo Pieres. La conductora y el deportista fueron novios hace más de 10 años y tiempo después de su separación ella conoció a su actual esposo y padre de sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, que es la ahijada de la hermana de Wanda.

A Paula y Zaira las une una amistad tan fuerte que en septiembre de 2021, cuando se desató el escándalo público entre Nara, Mauro Icardi y la China, la conductora tomó partido por la modelo y decidió distanciarse de la expareja de Benjamín Vicuña. Por ese entones, y aunque ninguna de las protagonistas lo confirmó, se dijo que le envió un mensaje de texto dejando en claro que rompía todo tipo de relación por lo que había sucedido. “Sos un sorete, una basura”, le habría escrito.

Paula Chaves reveló por qué terminó su amistad con la China Suárez

La semana pasada, Paula dio un móvil en LAM, en el que además de referirse a la relación de Zaira con su ex -aseguró que no le molesta y que deberán encontrar el modo en que se “acomodarán”- también habló de su actual vínculo con la China Suárez, de quien aseguró que no es más amiga. “Está todo bien”, dijo en una primera instancia y agregó que recientemente se la cruzó en un evento. “Nos saludamos y está todo bien”, reiteró en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

De inmediato, hizo un análisis en el que consideró que “las relaciones van cambiando” sin hacer referencia a algún hecho puntual en su vínculo. “Nos pasa a todos. En la vida en general. Uno va creciendo y las relaciones... donde te pegas más”, dijo y contó que cuando nacieron sus respectivas primeras hijas -Rufina, de la China y Nicolás Cabré; y Olivia, de ella y Alfonso- se unieron “un montón”.

“Después, sin que pase nada, también nos separamos un montón. Todo va modificándose. Los viajes, las parejas, los trabajos hacen que te hables más o te hables menos. Yo a Eugenia la quiero un montón. A la China la quiero un montón”, continuó y haciendo énfasis primero en el nombre de la actriz y luego retractándose y acercándose más al mencionarla por su popular apodo.

