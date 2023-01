Los cambios de look de Daniela antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022

Daniela cambió su aspecto de manera radical

Daniela Celis es una de las participantes más coquetas de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). La popular joven se ganó el apodo de “Pestañela” por sus largas pestañas postizas. Además, ella siempre suele aparecer frente a las cámaras maquillada, peinada y con las uñas muy prolijas.

Cuando entró al reality, la participante contó que se sometió a cirugías estéticas para cambiar su apariencia: “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”.

Recientemente, en las redes sociales se viralizaron imágenes de Daniela antes de que se realizara los retoques estéticos. Cuando era adolescente, ella solía teñirse de colores, como rojo, naranja y hasta rubio platinado. También hay una foto junto a Julián Serrano, a quien ella admiraba. Con el paso del tiempo fue modificando su look y ahora luce completamente distinta.

Las fotos de Daniela antes de entrar a Gran Hermano

Daniela era fanática de Julián Serrano

Cabe recordar que hace dos semanas Celis logró volver a la casa por un repechaje y el voto del público. “¡Con el 40.98% quien tiene que entrar a la casa es Daniela!”, gritó un eufórico Santiago del Moro al anunciar la noticia en aquella oportunidad. La joven había tenido un flojo desempeño durante su primera estadía en el juego, pero cambió por completo su actitud tras hacerse fuerte afuera de la casa. Incluso la joven aseguró que se preparaba para la venganza contra varios de los participantes que pudo ver que le habían fallado. De esta manera, se convirtió en una de las jugadoras más interesantes del exitoso reality de Telefe.

Por otra parte, este martes la prueba del líder de Gran Hermano tuvo un condimento especial. Y es que se realizó entre los participantes que estuvieron en la casa desde el primer día, Alfa, Nacho, Thiago, Romina, Maxi, Julieta y Marcos. Y, el ganador, no solo tendría inmunidad y podría salvar de la placa a uno de sus compañeros, sino que también se haría acreedor a un auto 0 km.

En la competencia, los concursantes tenían que quedarse atados al vehículo en juego, sin comer ni ir al baño y sin poder sentarse ni recostarse en el piso. La primera en abandonar fue Romina, que contó que tiene problemas en sus piernas. Y el segundo en claudicar fue Thiago, que no pudo soportar el hambre. Los demás, que permanecieron durante doce horas pegados al auto, pasaron a la segunda etapa para definir quién de ellos se lo llevaría.

Marcos obtuvo el puesto 1, Julieta el 2, Alfa el 3,Maxi el 4 y Nacho el 5. Y, de acuerdo a ese número de orden, cada uno tuvo que acceder al panel de las llaves para probar suerte. “Quien encienda primero ese 0Km se lo lleva y además es el líder de la semana”, anunció del Moro antes de que comenzaran a pasar los participantes.

Lo cierto es que los finalistas fueron eligiendo las llaves en 10 tandas de 5, pero hasta la última instancia ninguno de ellos había sido favorecido. De manera que, cuando el panel ya había quedado vacío, el conducto les pidió a todos que se subieran juntos al auto para definir al ganador que terminó siendo Maxi. “¡No lo puedo creer!”, repetía el cordobés mientras abrazaba a cada uno de sus compañeros.

