El álbum de fotos de Coti: quién es y qué piensa la participante más polémica de Gran Hermano 2022

Así se presentaba Coti en Gran Hermano

“Subite a la Cotineta”, alienta su familia y sus seguidores desde las redes sociales. La participante más chica de Gran Hermano 2022 es a su vez, la que más juega y la que desde el principio, elabora una estrategia tras otra para deshacerse de todo aquel que altere su juego rumbo a la final por los 15 millones de pesos. Es que Coti entre planes y rezos sacó a cada uno que planeó y hasta el momento, resulta la gran vencedora del ciclo de Telefe.

Gran Hermano 2022: la pelea entre Coti y Conejo que terminó en un fuerte insulto La pareja que está en el ojo de la tormenta tuvo una fuerte discusión que pondría fin a la estrategia de jugar codo a codo VER NOTA

Pero, ¿quién es esta chica de 20 años que tiene en jaque a todo el reality? Constanza Romero es oriunda de Corrientes, estudia kinesiología y ya desde la presentación que se puso al aire el día que ingresó a la casa, anticipó que entraba para jugar. “Soy consciente de que chicas como yo no encontrás en todos lados. Me presenté en 11 certámenes de belleza y no perdí en ninguno. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad”, aseguró antes de saludar a Santiago del Moro, de recibir su valija y de ingresar a la casa más famosa del mundo.

Coti Romero antes de ingresar a Gran Hermano (Instagram)

“Les voy a mostrar que esta vez va a ganar una mujer”, dijo segura de sí misma y anticipó: “A mí en la casa no me va a molestar que me miren porque a mí no me gusta ser espectadora, voy a ser protagonista”. Conocida por sus gritos y por sus sapucais, a pocos días de ingresar comenzó una relación con otro de los participantes: Alexis “Conejo” Quiroga. Juntos, prometieron jugar hasta el final y no traicionarse. Así mientras toman sol o se esconden debajo de las sábanas elaboran teorías, analizan estrategias y apuntan a su próxima presa. Por ahora, parece que todo funciona a favor de la dupla.

Coti

Coti profesa la fe católica, porta un rosario y en su presentación también dijo que tiene un tatuaje alusivo a un momento muy especial. “Un día cuando tenía muchos problemas Dios me habló y me dijo que era especial”, aseguró.

Gran Hermano 2022: Coti le robó las uñas postizas a Daniela y la repudiaron La correntina revisó las pertenencias que había dejado en un cajón la última eliminada de la casa más famosa del país VER NOTA

En estas últimas semanas está bajo la lupa de los participantes y de los seguidores del programa en las redes sociales porque se develó su juego. Coti hizo una espontánea y nominó a dos de sus personas más cercanas, Julieta y Daniela, provocando la salida de la novia de Thiago. Algo que no está prohibido por reglamento pero que fue tildado de traición por sus compañeras y parte de la audiencia, quien incluso planteó la grieta: ¿A Gran Hermano se entra a jugar o a recolectar amigos?

“Nos juramos que no nos íbamos a votar, y eso habla como persona para mí”, expresó Romina en medio de la cena de los participantes, refiriéndose a los gritos desde el exterior que anunciaban que Coti las había traicionado. Sin embargo, la correntina aclaró que “no las he votado, pero si algún día las tengo que votar, las voy a votar. Y sí, Romi, esto es un juego”.

Coti

“Si cuando entro a la pieza se quedan calladas como si estuvieran hablando de mí. Listo, sigan hablando de mí. Sigan pensando así, la gente lo decidirá y lo ve todo. Por eso también gritaron ‘Romi traidora’, ¿o tampoco lo escucharon?”. Ante eso, la ex diputada no mantuvo el silencio, y le retrucó “ah, ¿me querés ensuciar? la verdad que se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Mentirosa”.

Gran Hermano 2022: de la preocupación a la risa por una caída del Conejo Las tensiones en la casa están en un punto álgido, pero nada de eso empaña que los hermanitos se unan para divertirse un rato VER NOTA

Los gritos cada vez eran más fuertes, la discusión más caldeada que nunca, y Coti no paraba de lanzar dardos, como a Julieta encarándola con “princesa, reina, ¿no sabías que esto es un juego? Esto es Gran Hermano. Y sino se hubieran anotado para participar de Gran amigas”.

Coti evalúa cuál será su próxima jugada para eliminar a sus competidores

En las últimas horas también discutió con su novio pero fue una de las tantas peleas que tienen por semana, donde juran no volverse a hablar y hasta se insultan, y luego retoman la relación. Son una de las primeras parejas en dar el consentimiento para poder tener relaciones sexuales y de hecho lo hacen en la habitación de los hombres, junto al resto de sus compañeros. Prometen llegar juntos a la final, ¿podrán?

Constanza Romero (Instagram)

Seguir leyendo: