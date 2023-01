La angustia de Paula Chaves: la obligan a dar en adopción a su perrita

Paula Chaves deberá dar en adopción a su perrita (Instagram)

Esta parecía ser la temporada perfecta para Paula Chaves. Después de cuatro años alejada de los escenarios, la modelo aceptó volver a las tablas junto a su marido, Pedro Alfonso, con quien debutó con Un plan perfecto en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. Y se instaló en las sierras cordobesas junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, en una casa con parque y pileta de un paqueto country de la zona.

Lo cierto es que, para sumarle felicidad a la estadía de la familia, a días de su llegada una perrita callejera se sumó al clan. Viendo que el portón estaba abierto, la cachorrita entró a la vivienda y fue muy bien recibido tanto por la modelo y el actor como por sus hijos, que no dudaron en adoptarla. Y, enseguida, compartieron imágenes de su nueva mascota en sus redes sociales.

Pero resulta ser que la propietaria de la residencia que están alquilando de manera temporaria Paula y Pedro no estuvo para nada de acuerdo con la idea de incorporar a la mascota entre sus inquilinos. Y se lo hizo saber a la modelo, quien muy angustiada publicó una historia de Instagram con la foto de la perrita diciendo: “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”.

El poco empático mensaje de la dueña de la casa que alquila Paula Chaves (Instagram)

Lo cierto es que, mostrando tener cero empatía con los animales, al ver el posteo la mujer a quien Chaves le está alquilando la propiedad, le mandó una captura de la publicación con un mensaje intimándola a deshacerse de la perrita. “Paula, ahí me acaban de pasar esto, mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé Paula. Eso es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”.

Sin especificar en qué consistía el acuerdo firmado en el contrato de alquiler ni si acaso esta mujer admitía perros de raza pero no “perros de la calle”, como se desprendería de su mensaje, la modelo compartió esta charla y, casi con desesperación, agregó: “Alguien de Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia”. Pero es evidente que las quejas de la propietaria no tardaron en llegar al quedar expuesta, por lo que Paula terminó borrando esta publicación.

Las publicaciones de Paula pidiendo que alguien adopte a su perrita (Instagram)

Sin embargo, la modelo siguió compartiendo fotos y videos de la cachorrita, pidiendo encarecidamente que alguien la tenga al menos en tránsito, hasta tanto ella pueda encontrarle una nueva familia. Y es que nadie que sienta un mínimo respeto por el resto de los seres vivos podría volver a dejar en la calle y librado a su propia suerte a este animalito.

“Vení, bebé. Vení, bebé. ¡Hola bebita linda! ¡Hola mi amor! Te vamos a conseguir una familia que te ame mucho, mucho, mucho. ¿Sí?”, se le escucha decir a Paula en un video que muestra como la perrita se acerca a ella en busca de caricias. Y luego agrega, para dejar en claro que no es un animalito que moleste a los vecinos: “Nunca la escuché ladrar”.

