Lolo Tinelli y los hijos de Wanda Nara se hicieron amigos y jugaron juntos en la playa

Marcelo Tinelli ya está instalado en su casa de Punta del Este, en la clásica zona de La Boyita, a donde suele pasar sus temporadas de verano reunido junto a toda su familia.

En esta oportunidad, se dieron cita en la exclusiva mansión del conductor sus hijos mayores, Candelaria, Micaela, Francisco y Juana junto a su primo el Tirri. Durante el sábado arribó también al lugar Lorenzo, más conocido como Lolo, el nene más pequeño de Marcelo, que tuvo junto a su expareja Guillermina Valdés.

Durante el último mes, en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Lolo acompañó a su papá a ver todos los partidos de la Selección Nacional y presenciaron juntos la final de la Copa del Mundo en donde Argentina se consagró campeona mundial contra Francia.

Desde Doha, capital de Qatar, el conductor mostró día a día cómo fue su permanencia en ese país, y junto a el Tirri y su hijo menor disfrutaron de distintas actividades recreativas en el país asiático.

Con solo 6 años, Lolo se convirtió en la persona más inseparable de Marcelo, ya que sus hijos mayores ya tienen cada uno sus propias actividades y no pueden reunirse tanto como lo hacían antes.

Sin embargo, las Fiestas de Fin de Año son la mejor ocasión que tiene el conductor de Canta Conmigo Ahora para reunir a toda su familia.

Durante el mediodía del último sábado del año, Marcelo subió a sus redes sociales algunas historias en donde se lo podía ver en un almuerzo junto a sus chicos, mientras disfurtaban de un asado en la galería de la casa del conductor.

Los hijos de Wanda Nara fueron a jugar con Lolo Tinelli en Punta del Este (Foto: Instagram)

Después, en una tarde soleada y calurosa, Lolo recibió la visita de todos los hijos de Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto López junto a sus hermanas menores Isabella y Francesca Icardi. Marcelo ofició de niñero de tantos chicos e, incluso su hija Candelaria estuvo charlando con Isabella, mientras publicó una foto junto a la nena que decía: “Las escorpianas en la playa”.

En otro momento de la divertida tarde que pasaron todos juntos, se los pudo ver a los varones de Wanda jugando adentro del mar con Lolo. Mientras sorteaban las fuertes olas que había, el conductor desde la orilla vigilaba el grupo de niños y exclamaba: “¡Cuidado con esta ola grande!, ¡Bien, Lolo cómo la pasaste!” Y en otro momento del video que luego subió a sus Instagra Stories, Marcelo le habló a la empresaria. “Mirá Wanda, se quedan a vivir conmigo” y después aclaró: “Hoy vinieron a jugar con Lolo” mientras arrobó a cada uno de los hijos de Maxi López.

A pesar de la diferencia de edad entre los chicos, todos se llevaron de maravillas tanto en el mar como en la impactante piscina que el conductor tiene en su casa sobre la playa. De acceso exclusivo, Marcelo resguarda su intimidad como nadie y aprovecha estos días de descanso para disfrutar en famillia junto a sus hijos y, en otras oportunidades pasadas, junto a sus parejas.

Así, tanto Paula Robles como Guillermina Valdés fueron protagonistas de estos veranos esteños, cuando el conductor aun estaba en pareja con ellas. Ahora, Tinelli disfruta de su soltería y del encuentro con sus hijos. “Me encanta estar solo y no tener que rendirle cuentas a nadie”, manifestó hace pocos días en una entrevista para un canal de televisión. Y en ese momento agregó: “No me refiero a mi última pareja por este comentario, pero la verdad es que siempre estuve casado y ahora estar solo me da la posibilidad de disfrutar otras cosas y con otros tiempos”.

