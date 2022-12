Histórico en Los 8 escalones de los 2 millones: un participante ganó una cifra récord

El participante que gano 8 millones de pesos y alcanzo la cifra record en Los 8 escalones (Foto: Captura El Trece)

Pocas situaciones dan tanta alegría como cuando un participante de Los 8 escalones de los 2 millones gana la suma más importante del programa conducido por Guido Kaczka. En la noche de este jueves, en el ciclo de El Trece se cumplió un record absoluto cuando Pablo, un abogado que ya venía ganando en las últimas emisiones del juego, sorprendió con una histórica hazaña.

Durante el transcurso del tiempo, cientos de personas lograron ganar mucho dinero y así cumplieron esos deseos y metas que habían soñado.

En medio de este contexto, Pablo se había convertido en uno de los grandes ganadores ya que llegó a ganar seis millones de pesos y esperaba en la noche del jueves obtener el récord de los ocho. En tono de broma, el conductor le había dicho el miércoles pasado: “Vení por favor, es como El Día de la Marmota, volvemos a hacer lo mismo”. De esta manera, hizo referencia a una clásica película en el que el protagonista vive el mismo día una y otra vez.

En ese momento, el presentador le había consultado acerca de si tenía ganas de seguir participando por la cifra récord en el programa, y Pablo no dudó en responder: “Más vale que vengo”.

Así fue como el abogado se presentó en el certamen durante este jueves y llegó a la final junto con Facundo, un futuro estudiante de Biología. Cabeza a cabeza fueron empatando en cada instancia del juego. De ese modo, fueron pasando por los temas Deportes, Moda, Cocina, Música, Historia y aunque a veces perdían con alguna pregunta, después se ponían a la par en la siguiente. Todo esto hasta que llegaron a la última etapa del ciclo que justo cayó en manos de la cocinera del programa de Mirtha Legrand, Jimena Monteverde.

La pregunta fue sobre qué bebida dulce se le agrega a las comidas. Las opciones eran variadas y finalmente Pablo acertó en la letra elegida y se convirtió nuevamente en el ganador del juego.

Sin embargo, este no era un premio común y corriente. Si bien Facundo competía por los 2 millones, el abogado lo hacía nada más y nada menos que por la cifra récord de 8 millones. Y los ganó. Enseguida, el jugador estalló de emoción y recordó a su esposa. “Lo feliz que debe estar”, dijo todavía conmocionado por la noticia de haber vuelto a ganar la competencia.

Más adelante, Guido quiso saber si seguiría compitiendo en el día viernes o se iba a plantar en esa abultada cifra. El participante fue contundente. “Mañana sigo” gritó emocionado con toda la fe del mundo.

Ya había ocurrido en Los 8 escalones un llamativo episodio protagonizado por un participante llamado Hernán, quien estaba a punto de batir el récord de los ocho millones de pesos y tomó una inesperada decisión que sorprendió a todos los presentes.

Según las reglas del ciclo de El Trece, los concursantes deben sí o sí regresar en la emisión de la noche siguiente para poder hacer efectivo su cheque. De lo contrario, se llevan lo obtenido hasta la noche siguiente y los últimos dos millones de pesos los obtiene quien fuera el otro finalista de la noche.

Tras recibir su cheque, el anfitrión del programa celebró: “El máximo ganador de Los 8 escalones de los dos millones, Hernán Parada, acá está, festeja, también Georgina, felicitaciones, los dibujos de los hijos (saca de su bolsillo), el gran ganador, Hernán de 38 años que trabaja para una empresa de ciberseguridad, vive en Villa Ballester con su pareja Romina, Josefina y Joaquín sus hijos, se recibió hace poco de locutor, y ahí tiene 8 millones con los que va a hacer de todo”.

“Bueno ganaste 8 millones, Hernán, qué días”, le dijo Guido llevándoselo aparte al sector más bajo de los escalones para charlar. “Muy poco sueño... La cabeza a mil”, admitió el concursante con el cheque en la mano. “Seguro lo disfrutas vos, pero también quien te quiere, cuando pasan cosas lindas no le pasan a uno, también a la gente que uno ama”, señaló el conductor.

Luego, fue el turno de la pregunta de rigor: “Mañana podés ir por diez millones de pesos o sabés esta modalidad, te llevas seis y los dos se los das a Georgina y vuelve ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Venís por más historia, por los diez millones?”. Luego de un extenso preámbulo, sorprendió con su respuesta: “Recién Marina (Calabró) me sacó la palabra de la boca, celebro un programa que premie el conocimiento, el saber nos libra de la esclavitud. Podemos decir por nosotros, en un mundo de tanto odio hay solidaridad, yo vine acá por un sueño, voy a poder armar mi estudio, el proyecto familiar va a estar cubierto no del todo pero es un paso gigante a no tener nad, así que si Georgina acepta me gustaría ceder los últimos dos millones”. La participante aceptó con mucha alegría regresar al ciclo para seguir compitiendo.

