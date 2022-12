El extraño virus que tiene Darío Barassi: “Diosito ya llevame”

El extraño virus que tiene Darío Barassi

Este no fue el mejor año para Darío Barassi en materia de salud. En septiembre pasado su pequeña hija Inés tuvo que ser internada y fue el mismo conductor quien en ese momento llevó tranquilidad a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Así fue como Barassi grabó un mensaje para informar la evolución de la beba que había nacido hacía poco menos de un mes atrás.

“Buenas, buenas, acá un padre después de unos días complejos vinculados a la salud de su hija”, se había presentado el actor, siempre con su estilo ameno pero en un marco de seriedad que ameritaba la situación. “No iba a aparecer en redes para clarificar nada ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo, pero, atento a lo que veo en titulares de los medios sobre la salud de mi hija y mi futuro laboral, quiero aclarar que mi hija está fuera de peligro hace varios días”, señaló ante sus más de cuatro millones de seguidores.

Y en ese instante también aclaró al respecto: “Pero como es una bebita, hay que hacerle muchos estudios, por protocolos, pero eso es lo que nos demora la internación”, había expresdado. El actor contó que no podía dar más precisiones en ese momento y que esperaba que pudieran volver pronto a su casa. El conductor de 100 Argentinos Dicen también agradeció en su momento a la gente que cuidó de su beba y por la contención que recibió él y su familia, en especial su esposa Lucía Gómez Centurión quien acababa de ser mamá hacía solo un mes.

Y luego, en relación al estado de su pequeña, el actor agregó: “Tuvo una infección viral que tienen todos los chicos, no es más que eso. Ya tendremos el alta. Fue intenso, fue angustiante, la pasamos para el orto todos, obvio que sí, nada más que eso. Pero veo titulares que mi hija está gravísima y me desquicio, porque lo que más me importa en mi vida son mis hijas, lo que más quiero es que estén sanas las dosy por suerte así lo están”.

Por estos días, luego de las celebraciones navideñas, el que cayó en cama fue el propio Darío. Y también desde su cuenta de Instagram, se encargó de contar los pormenores de su situación de salud. “Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, comenzó diciendo el conductor.

Luego subió otro video y aclaró: “Ay Dios, me siento para el o... Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”.

Al día siguiente dio otra especie de parte médico desde su domicilio. “Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el o… En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, expresó con la ironía que lo caracteriza.

Finalmente, en la tarde de este jueves el conductor subió un nuevo video. “¿Voy a morir de esto? No entiendo, ay dios mi estómago y yo”, disparó. Y luego concluyó: “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele”.

