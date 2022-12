La broma por el Día de los Inocentes de Ángel de Brito para Estefi Berardi en el aire de LAM

La broma del Día de los inocentes de Ángel de Brito para Estefi Berardi

Durante buena parte de la emisión de este miércoles de LAM (América) Pity la numeróloga hablaba sobre cómo será la suerte en el 2023 para las “angelitas” que acompañan a Ángel de Brito cada noche. Ese fue el pie para que Fernanda Iglesias contara que abandona el programa y, además, se va a vivir a otro país.

Lali Espósito le respondió al hincha argentino que le escribió tras ser acusado de acoso en Qatar Tras ver el video nuevamente y en detalle, la actriz afirmó que el joven no tuvo intención y que la situación está más que aclarada VER NOTA

“Es así. Me voy a probar, es una experiencia que toda mi vida quise hacer. Y lo voy a hacer el año que viene. Siento que este edificio, Fernanda Iglesias, ya está construido. Entonces tengo ganas de cambiar de vida”, contó la panelista y acto seguido reveló que se instalará a España sin un trabajo fijo. “No se sabe de qué voy a trabajar, me voy a cambiar de vida”, definió.

“Saqué el pasaje de ida. Toda mi vida quise vivir en otro lado, en algún momento. Y cumplí 50 años y dije: ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más. Si la salud me acompaña tendré 20 años más, ni idea’. Sentí que este era el momento y está todo bien con el país. Tengo mi trabajo, me va bien, pero siempre lo quise hacer y lo quiero hacer. No sé qué puede pasar. Por ahí al año digo: ‘Me vuelvo, qué sé yo, ni idea’. Y no es una situación en la que me estoy escapando de acá”, aclaró Fernanda sobre sus razones para el viaje.

Cinthia Fernández habló de su presente sentimental y reveló cuánto hace que no tiene relaciones sexuales De visita a sus viejos compañeros de LAM, la modelo recordó su último romance con el empresario Martín Baclini VER NOTA

Asimismo contó que hará una avanzada junto a su hija más grande y que el resto de su familia, incluyendo a su marido, la acompañen más adelante. “Hay que instalarse, hacer los papeles, unos trámites que al principio, sin tener trabajo ni nada, es mucho para toda una familia”, dijo, a la vez en que contó que su destino es Málaga, al sur de España. “Andalucía es la costa del sol, hay 300 días de sol al año, casi no llueve, está la playa, los andaluces son alegres...”, agregó Iglesias sobre el lugar en el que vivirá próximamente.

Fernanda Iglesias Abandona Lam Y Se Va A Vivir A España

Una vez que la periodista con recorrido por las redacciones de diarios y distintos programas en El Trece contara acerca de su futuro cambio de vida, de Brito aprovechó para anunciar que “hay otra ‘angelita’ que se despide, ahora en un ratito les contamos”, en modo enigmático.

Y sobre el final de la emisión, de pronto dijo: “Quien se despide del programa es Estefi Berardi en el 2023″. La panelista se quedó dura y su cara tornó de sonriente a total incredulidad. “No sabía”, atinó a decir. “¿Cómo que no sabías?”, le preguntó el conductor. “No”, respondió la periodista. Y tras unos segundos de incómodo silencio, Ángel rompió el hielo “¡Feliz día del inocente, Estefi”, le dijo con una sonrisa mientras en el estudio se descomprimía la tensión. “Ay, miralaaaa, pobrecita”, dijeron a coro todas.

“Caíste como una gila”, dijo el conductor mientras se acercaba para darle un beso a Estefi y agarrarla de las manos de una manera algo brusca. Ella permaneció rígida, como si no se hubiera creído del todo que se trataba de un chiste. “Sos malo, eh”, le dijo Nazarena Vélez a de Brito. “Ah, mirá lo que viniste a descubrir”, le retrucó el conductor. Y por las dudas, hizo una aclaración final. “Estefi sigue y me encanta que siga”, cerró.

Seguir leyendo: