Tensión entre los ex Gran Hermano a días del repechaje: del llanto de Mora a la fuerte pelea entre la Tora y Agustín

Tensión entre los ex Gran Hermano a días del repechaje: el llanto de Mora y la fuerte pelea entre la Tora y Agustín (Foto: Captura Telefe)

Como sucede todos los viernes, en la casa de Gran Hermano 2022 se celebra una fiesta, en esta oportunidad, con motivo de la Navidad. Mientras, simultáneamente en el piso del estudio de Telefe se transmite La noche de los ex en vivo.

Así, los exintegrantes de ediciones anteriores del reality, como Ximena Capristo, Nadia Epstein, Cristian U y Gustavo Conti con la influencer Juariu coincidieron con los recientemente eliminados de esta emisión que compiten en un repechaje para volver a entrar al certamen el próximo lunes, con el voto positivo del público.

En ese contexto, uno de los primeros en anunciar su próxima estrategia si llegaba a ser nominado para volver al juego fue Agustín Guardis, quien con el anillo de Frodo colgado de su cuello, aseguró que está contento que lo hayan relacionado con su personaje favorito. “Ya tome algunas decisiones y la etapa 3 va a dejar de ser una sorpresa a partir del lunes. Le prometo a la gente lo siguiente: Estén atentos a mis redes sociales que voy a contarles que no solo hay un juego adentro como vieron por las cámaras sino también afuera, y para eso preparé un montón de premios que van a tener que seguir con mucha atención. Se viene la mejor jugada que tengo y la más divertida de todas”, concluyó sobre su propuesta para volver a la casa más famosa del país.

Agustín Guardis confrontó a sus excompañeros de Gran Hermano (Foto: Captura Telefe)

En tanto, Cristian U confrontó a Lucila Villar, más conocida como la Tora, por el bullying que le hicieron a Agustín, ya que la exjugadora criticaba el juego supuestamente sucio de Coti, adentro del certamen. Entonces, tomó la palabra Agustín, quien destacó que se pasaron un mes y medio inventando de todo sobre él y que por eso se fueron de la casa. En contra de sus compañeros, Frodo argumentó que al final de cuentas siguen igual que antes, y que se han metido con su sexualidad desde el día uno.

Entonces, Mora levantó la mano para expresar su opinión. Visiblemente enojada le disparó: “Es mentira lo que estás diciendo porque yo te pedí perdón”. Acto seguido, dándole la espalda, le habló al resto de los exhermanitos: “Se agarra de que hablamos de la sexualidad y yo soy la primera a la que juzgaron por la sexualidad desde el día que entré, nadie podía creer que yo tuviera novio, me decían ‘cómo puede ser que no es lesbiana’ y no por eso salgo a decir las cosas que dijo Agustín. Y aparte, agarrarse del bullying que se le hizo está bien, yo le pedí perdón pero hay que mirar todo el contexto”, concluyó con los ojos llorosos.

Mora de Gran Hermano se largó a llorar ante una fuerte pelea con Agustín (Foto: Captura Telefe)

En ese momento, Robertito Funes Ugarte se lo hizo notar. “Te veo con los ojos vidriosos, ¿por qué Mora?”, le preguntó y la joven respondió que le daba bronca. Después, la joven dejó de hablar y se largó a llorar, se tapó la cara con las dos manos y sus compañeros intentaron consolarla. Tanto fue así que Juan Reverdito, sentado a su lado, le acarició la espalda y fue rápidamente a buscarle un vaso con agua.

En ese clima exaltado, se generó una fuerte pelea entre todos, con Mora que no podía dejar de llorar y la Tora que se enfrentó a Agustín en un mano a mano. “Yo te dije lo que pienso de vos de frente”, le soltó la rubia, fiel a su estilo directo y sin vueltas.

Rápidamente el conductor volvió con Mora para preguntarle cómo se sentía. Ella, más calmada pero todavía angustiada, asintió con la cabeza que estaba bien. Así que cerraron la discusión cuando las cámaras volvieron adentro de la casa, a lo que ocurría durante la fiesta de Navidad.

