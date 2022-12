Noelia Marzol compartió el emotivo momento en que se conocieron sus hijos Donatello y Alfonsina

Noelia Marzol Mostró El Emotivo Momento En Que Se Conocieron Sus Hijos Donatello Y Alfonsina

Luego de haber presentado en sociedad a Alfonsina, Noelia Marzol publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el cual capturó el momento en el que su primer hijo Donatello conoció a su hermana recién nacida.

“Se conocieron Dona y Alfi. No puedo parar de llorar jajaja. ¡Los amo tanto!”, comenzó diciendo Marzol en el posteo. “Ya sé que ‘se me ve un pezón’. Lo edité pero es inevitable. Así que tratemos de salir de ese lugar tonto”, dijo después, con respecto a la censura de imágenes que suele aplicar la red social sobre determinadas fotos. “El video muestra otra cosa. Si no me hubiera tomado el trabajo de maquillarme las ojeras, al menos!”, cerró divertida.

El primer encuentro entre Donatello y Alfonsina, los hijos de Noelia Marzol (Fotos: Instagram)

“Bienvenida Alfonsina! Te amamos gorda hermosa!”, había anunciado Noelia el pasado miércoles 21 por la tarde la llegada de su hija. “37 semanas / 3.03 kilos. Parto vaginal inolvidable, con el apoyo incondicional de Ramiro Arias”, precisó la actriz y bailarina a la vez en que saludaba a su pareja, el otro protagonista del emotivo álbum de fotos que publicó en su cuenta de Instagram y con el que dio a conocer la noticia.

“Te amo amor gracias por esta familia. Sos único”, le dedicó a quien también es padre de Donatello, su primer hijo. Por otro lado, Marzol también le agradeció a su partera, a su obstetra y al Sanatorio Otamendi, donde ocurrió el parto. “Gracias a todos por los mensajes de amor, por preguntar, por estar presentes y por acompañarme durante todo el embarazo de Alfi”, manifestó a sus seguidores. “Ayyy que chochera! Mañana Dona conocerá a su hermanita”, había adelantado la bailarina lo que finalmente se concretó este jueves.

En las fotos tomadas instantes después del parto, Noelia y Ramiro sonríen radiantes, mientras que el rostro de Alfonsina aparece tapado con un emoji de corazón. En otra de las imágenes, se la ve a Marzol dándole el pecho a su recién nacida y mirándola con mucha ternura.

El pasado miércoles 21 nació Alfonsina, la segunda hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias

En noviembre, Marzol había estado internada en el sanatorio Otamendi, luego de que sus médicos le aconsejaron realizar reposo absoluto luego de haber sufrido las características contracciones.

En aquella oportunidad y también en su cuenta oficial de Instagram, la bailarina compartió con sus seguidores historias desde la clínica y explicó el motivo por el que se encuentra hospitalizada. “Los quiero. Un día que no subo historias y ya especulan con el nacimiento de Alfi”, señaló sobre los mensajes que le enviaron algunos de sus fanáticos.

“No nació, pero bueno... Mis hijos son ansiosos”, bromeó Noelia en referencia a una situación similar que había vivido con su primer hijo, Donatello, también fruto de su relación con Ramiro Arias. Además, reveló que tiene una red de contención que la ayudaron a transitar aquel momento: “Mamá y papá nos salvan las papas. Mis suegros nos bancan emocionalmente. Y mis amigos y familia están súper atentos a cualquier situación”.

Noelia Marzol y su recién nacida Alfonsina

En aquella oportunidad Marzol también había remarcado que sus médicos le habían indicado que realizara reposo absoluto hasta cumplir un par de semanas más. “Así sale bien horneada”, afirmó en tono de broma antes de la llegada de la pequeña Alfonsina a la familia.

La fecha de parto estimada para Alfonsina era en enero de 2023, pero como Donatello nació prematuro, los médicos le hablaron de la posibilidad de que su segunda hija también se adelante, algo que finalmente terminó ocurriendo. Por ese motivo es que le habían recomendado “estar tranquila” en el tramo final de la dulce espera. Cuando estaba transitando los seis meses de gestación, la actriz se había despedido de Sex, viví tu experiencia, de la cual integraba el elenco.

