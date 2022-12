Lali Espósito habló del terrible momento que vivió con un hincha argentino en la final del Mundial de Qatar

Lali Esposito habló del desagradable episodio que sufrió en Qatar (Intrusos. América)

Como tantos otros famosos, y miles y miles de argentinos, Lali Espósito viajó al Mundial de Qatar 2022 y pudo ver en vivo la consagración del equipo de Lionel Scaloni. La cantante llegó en el tramo final de la competencia y se unió a Marley y el equipo de Por el mundo mundial para registrar el color y la adrenalina de la gran fiesta del fútbol.

Además de asistir a los estadios, Lali se divirtió con el conductor recorriendo las atracciones del país asiático y también participó de un encuentro distendido de fútbol mixto con periodistas, artistas e influencers, como Nati Jota, Sofi Martínez, o Morena Beltrán, donde se destacó por su habilidad con la pelota. Y el broche de oro fue entonar las estrofas el Himno Nacional Argentino en la previa del partido con Francia, una emoción que le dura aún tres días después, y que se vio potenciada por el emotivo triunfo del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Pero Lali sufrió un terrible hecho, que claramente se ve como de acoso sexual, en medio del festejo de uno de los goles de Argentina ante Francia, cuando un joven argentino se ubicó detrás de ella, la tomó por la cintura disimuladamente e hizo el gesto de “apoyarla” sexualmente.

El momento fue registrado por las cámaras de ciclo de Telefe y generó de inmediato un repudiado generalizado en las redes, con la viralización del video. Algunas famosas, como Inés Estévez, manifestaron su enojo: “Lo trágico es que este pajerito se crea alguien y se vanaglorie diciendo ‘se llevó la apoyada de su vida’. No sabrás nunca lo que es apoyar pibín. Por ese camino solo te queda el tristísimo onanismo del equívoco y antiguo porno. Salud niñito. Pedí disculpas. Igual no sirve ya”, escribió la actriz.

En sus redes sociales, Lali solo replicó postales de los festejos y su agradecimiento por los mensajes de sus seguidores y no se refirió al tema hasta que pisó suelo argentino. Lo hizo en declaraciones para Intrusos (América), recién bajada del avión, cuando el notero la consultó por el hecho que tanto repudio había generado en las redes:

“El incidente con esta persona en la tribuna como que quiso hacer algo”, señaló. “Me voy a enfocar en lo lindo, lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo”, respondió la actriz. “¿Denuncia hay?”, repreguntó el periodista, y Lali respondió con un gesto que pareció un “no”.

Lali y Marley durante el Mundial de Qatar

Antes de esta pregunta, Espósito intentó poner en palabras lo que significaba haber entonado la canción patria en la final: “No sé si se puede describir. Es un poco loco, como una fantasía, bizarro, emocionante. Cuando todo es tan enorme se reduce todo a pensar en tus amigos, tus seres queridos, y te concentrás en eso porque los nervios son muchos. Es un momento increíble que no me lo borra nadie en la p... vida”, afirmó.

Mientras la seguía un grupo de fans en busca de una foto o un recuerdo, Lali siguió respondiendo las preguntas del cronista, que indagó sobre la previa del momento en el que los ojos del mundo se posaron en ella. “No me preparé nada. Fue todo en las corridas, con los chicos que me ayudaron, con Marley, medio a la deriva. Yo fui toda relajada y de pronto había que cantar el Himno Nacional”, graficó con su habitual espontaneidad y apeló a la probada complicidad que tiene con el conductor.

“Como hacemos todo en la vida nosotros, nos terminamos cagando de la risa de la tensión y toda la locura terminó siendo una linda anécdota”, sintetizó, sobre la noticia que recibió apenas 12 horas antes de la cita. “Llamé a Vir, mi profe de canto. y le dije ‘no puedo’, y ella me decía ‘sí, podés’. Mucha gente hermosa que me ayudó para que en poquito tiempo me pueda preparar para semejante evento”, agradeció Lali.

