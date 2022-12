Las estrellas internacionales festejan el triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022

Ricky Martin, Russell Crowe, Daddy Yankee y Zoe Saldaña celebraron el triunfo argentino

La devoción que despierta Lionel Messi en todo el mundo generó que muchos famosos de diferentes países se volvieran fanáticos de la selección argentina. Desde Julia Roberts hasta Adele han manifestado, en los últimos días, su admiración por el capital del equipo comandado por Lionel Scaloni, que en la tarde del domingo se consagró como campeón del mundo tras vencer a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Y, como era de esperar, desde distintos puntos del planeta comenzaron a llegar las felicitaciones para el conjunto que se alzó con la copa por tercera vez.

Ricky Martin feliz por el triunfo argentino (Instagram)

Uno de los más enfervorizados fue, sin duda, Ricky Martin. El cantante puertorriqueño subió a su Instagram un video, luciendo la camiseta albiceleste, en el que decía: “Yo quiero estar ahí, en Argentina. Yo quiero estar ahí para sentirlos a todos ustedes, la locura esta que se está viviendo. Porque yo, en mi casa, mie estoy volviendo loco. ¡Ah!”.

Sebastián Yatra compartió imágenes desde Qatar (Instagram)

Por su parte, desde el estadio Lusail de Doha donde vivió la final en vivo y en directo, Sebastián Yatra compartió un video con el festejo del equipo argentino. “Hoy se hizo historia para el resto de la vida me guardo este momento”, escribió el colombiano en su feed de Instagram junto a varios emojies con la bandera celeste y blanca, la copa, estrellas, un corazón blanco y unas manos en forma de ruego.

Anya Taylor-Joy emocionada por el triunfo argentino (Instagram)

Anya Taylor-Joy, la actriz nacida en los Estados Unidos pero de nacionalidad argentina y británica, compartió en su cuenta de Instagram la imagen de su televisor en el momento en el que ponchaban al capitán argentino. “Oh my God”, se le escucha decir de fondo a la protagonista de Gambito de Dama, que escribió “Messiiii” junto a un emojie de lágrimas y una bandera celeste y blanca sobre la publicación.

Khaby Lame le dedicó un mensaje a Lionel Messi (Instagram)

De la misma manera, Khaby Lame mostró un video suyo mirando la televisión y disfrutando del triunfo del capitán argentino. “Finalmente alcanzaste tu sueño, obtuviste lo que siempre mereciste y estoy aquí para animarte ”, escribió el tiktoker y humorista de origen senegalés y nacionalidad italiana arrobando a Lionel Messi.

El tuit de Daddy Yankee

Por su parte, Daddy Yankee recurrió a su cuenta de Twitter para dedicarle unas palabras a Lionel. “Felicidades a Messi, acaba de cerrar su carrera de manera histórica. ‘El camino es duro pero el duro se queda en el camino’. Respeto”, escribió el cantante boricua. Y agregó el hastag #10.

El actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse (Instagram)

El actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, en tanto, también estuvo alentando a la Scaloneta. “Vamosss Argentinaaaa”, escribió junto a una foto suya con la camiseta celeste y blanca y sus perros que compartió en sus historias de Instagram mientras festejaba.

El tuit de Russell Crowe

Mucho más escueto pero contundente, Russell Crowe dejó en claro su pensamiento mediante un tuit. “Lionel...ícono”, escribió el actor neozelandés, protagonista de éxitos como Gladiador y El Informante.

Zoe Saldaña compartió varias publicaciones en sus historias de Instagram

Zoe Saldaña, por su parte, compartió varias publicaciones en sus historias de Instagram. En una se la ve brindando por el triunfo argentino. En otra, se puede ver a Messi levantando sus brazos en pleno festejo. Y, en otra, la actriz dominicana y estadounidense protagonista de Avatar subió la imagen de una pelota con los colores celeste y blanco.

Las imágenes que subió Zoe Saldaña a Instagram

Finalmente, Residente decidió hacer un poseo con varias fotos en las que se lo puede ver tanto con Messi como con Maradona y escribir un extenso texto. “Este país padece de ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. El país con el peso devaluado pero de corazón agrandado. Los que disfrutamos de escribir estaremos en deuda con todo el equipo porque nos regalaron los mejores versos. Diego me lo dijo cuando lo vi, que la próxima copa era de Argentina. Sé que no soy de allí pero quizás en otra vida fui”, puso el cantante nacido en Puerto Rico.

El posteo de Residente en Instagram

