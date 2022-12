La reacción de Tamara Baéz tras ver a su hija con Wanda Nara: “Tenés cinco, andá a criar a los tuyos”

Tamara Báez: y L-Gante. en medio de otra disputa

La relación entre Wanda Nara y L-Gante está cada día más afianzada y ya no se esconden de las cámaras, incluso fueron vistos besándose a la salida de un restaurante. Es más, el cantante aprovechó el encuentro por las semifinales del Mundial Qatar 2022 para presentarle a su hija a la empresaria, momento en que compartió dos fotos en sus redes sociales con la camiseta albiceleste.

Quien sin dudarlo se hizo eco de la situación fue la ex del cantante y madre de su hija, Tamara Báez, que a través de Instagram publicó un contundente mensaje: “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 mucha plata”. Sumado a eso, compartió la captura de un supuesto chat en el que L-Gante le dice a su ex: “Puedo ir? Llevo algo”.

El primer posteo en encender la mecha: un video de Wanda Nara al momento de colocarle extensiones

Pero la novela no terminaría allí, y sumó un nuevo capítulo luego de que Báez compartiera un video que se viralizó el último tiempo en el que puede verse a Wanda en la peluquería en el momento en que le ponen extensiones en el pelo. Acompañado de eso, un irónico mensaje de “qué lindo pelo”, acompañado por el emoji de la carita con ojos de corazón.

Tras ello, compartió la respuesta que obtuvo por parte de una de sus seguidoras, quien le reclama: “Hundila como ella lo hizo con la China por meterse con hombres casados y romper una flia”, lo que recuerda sin dudas al Wandagate, escándalo que recientemente cumplió un año y cambió para siempre la vida de todos los involucrados.

El duro mensaje de Tamara Báez sobre Wanda Nara

Sin dudas Tamara no se quedaría callada y además de mencionar a la China Suárez, según su nombre de usuario en instagram, descargó munición pesada contra Wanda: “@sangrejaponesa te acordás cuando decía que arruinaste una familia? jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de 1 año. Pero me hizo un favor también así que GRACIAS”.

Pero no terminaría allí todo, ,ya que Báez aún tenía algunas cosas para decir: “Empresaria y todo lo que quieras para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés 5, andá a criar a los tuyos, reina”. A la vez que aclaró que “no es de dolida ni nada esto, pero hay que sacar un par de caretas, mujer grande haciendo payasadas”.

Tamara Báez también comparte algunos de los mensajes que les dejan sus seguidores

Ningún otro de los involucrados se refirió a este hecho por el momento, mientras que sí lo hicieron los seguidores de Tamara, que también se encuentran divididos entre quienes aplauden el posteo y otros que los cuestionan por la forma, como el que dice: “Todo bien con tu bronca por L-Ggante todo, pero subir fotos a tu estado humillando a otra mujer me parece de lo más bajo. Escucho a todos decir ni una menos, pero a la hora de reaccionar distinto terminan haciendo mierda a otra mujer. Si te da bronca toda la situación tenés mil formas legales para accionar, no criticando. Tu novio fue L-Gante, él fue el desalmado que no valora la familia. Nunca voy a estar de acuerdo con accionar mal contra otra mujer, sé más viva y más mujercita”.

En declaraciones a la revista Hola!, Wanda dejó en claro cuál es su presente sentimental: “Tengo muy buena onda con Elián. Él tiene 22 y yo, 36. No te puedo decir que no vaya a pasar nada con él el día de mañana. No tengo prejuicios. Como te digo…, muchos hombres se me han acercado en este último tiempo, y puedo decirte que si hay algo que tiene Elián es que es auténtico. Yo, quizás, vivo en un mundo artificial, más careta, y, encontrarme con una persona tan frontal como él me ha hecho pensar bastante… Por ejemplo, ¿para qué tengo todo lo que tengo si, quizás, con menos soy feliz?”, reveló. Y enseguida agregó: “Elián me respeta; sin embargo, tiene otra política: yo no tomo alcohol, no fumo cigarrillos. Somos el agua y el aceite”, expresó con la autenticidad que la caracteriza.

