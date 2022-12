El dramático momento que vivió Ángela Torres durante sus vacaciones: “¡Amigo, cuerpo a tierra!”

El dramático momento que vivió Ángela Torres en sus vacaciones: "Amigo cuerpo a tierra"

En una noche de sábado con invitados de lujo, Andy Kusnetzoff dio comienzo a Ph Podemos Hablar a muy poco de terminar el año.

En esta oportunidad se dieron cita frente al conductor Juliana Díaz, la sexta eliminada de la casa de Gran Hermano 2022, Lucas Locho Loccisano, jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece) la cantante Ángela Torres, el coreógrafo Flavio Mendoza y Stéfano Yeyo De Gregorio, conductor en Biri Biri, el flamante ciclo de República Z.

Ante la pregunta del conductor “Pasen al frente los que vieron la muerte de cerca”, comenzó dando un paso al frente Juliana, cuando reveló las tres pérdidas que había vivido el año pasado cuando fallecieron su hermano, el marido de su mamá y su abuelo. “Fue muy fuerte porque tanto mi abuelo como el marido de mi mamá se enfermaron de golpe y fallecieron en casa. Fue muy duro levantarme un día y que esa persona haya dejado de vivir, es terrible”, señaló. Y a continuación recordó el caso que conmovió durante sus días en el reality.

“Mi hermano fue la última persona que perdí, ocurrió en un accidente automovilístico, y que te llamen de madrugada fue tremendo. Nunca me había tocado de golpe perder a tres personas de forma tan violenta”, contó la exparticipante del ciclo de Telefe. Y agregó: “Soy una resiliente junto con mi mamá, las dos tenemos ganas de estar felices por los que ya no están también”, concluyó conmovida.

Luego, dio un paso al frente Ángela Torres. “Lo mío es un poco cómico”, comenzó adelantando la hija de Gloria Carrá, aunque aseguró que en el momento en que lo vivió fue la experiencia más tremenda que le tocó atravesar en su vida. “Me fui de viaje hace poco con un amigo, a Menorca, en España. Era verano y nos pusimos a recorrer la playa. El lugar era un descampado total, había una montaña que bordeaba toda una isla con un precipicio, abajo estaba el mar. Nosotros estábamos caminando por la playa, en el medio de la nada, completamente solos, en un momento nos sentamos a descansar y cuando miro al cielo veo que se había encapotado todo, era como una nube negra que se avecinaba de golpe. Entonces dijimos ‘tenemos que volver’. Empezamos a caminar de nuevo y empezó a llover con todo, se desató un viento descomunal y lo peor fue cuando empezaron a caer piedras de un tamaño gigante, con decirte que caían al piso y no se rompían”, relató.

Enseguida recordó que ella estaba en bikini y su amigo en traje de baño, no tenían nada más de ropa y llevaban una mochila pequeña vacía y un libro. “Nos asustamos porque íbamos caminando para regresar y nos faltaban como 50 minutos para llegar al primer lugar en donde poder guarecernos. Mientras, las piedras nos golpeaban en el cuerpo y nos empezaron a lastimar, eran gigantes. En ese momento, lo miré a mi amigo y le grité: “¡Amigo, cuerpo a tierra!” y nos acostamos en el piso, tapándonos cada uno con el libro y con la mochila sobre nuestras cabezas. Mi amigo estaba en estado de shock del susto y yo sin embargo tomé las riendas de la situación. Cuando vi que las piedras que caían eran más chiquitas, empezamos a correr. En ese momento pensé que nos íbamos a morir, mi amigo me decía que no aguantaba más el dolor, y no paraba de granizar. Lo tremendo era que no teníamos cómo taparnos, teníamos solamente una mochila que no tenía nada adentro” continuó Ángela.

Y agregó: “En eso vimos una camioneta a unos metros, entonces corrimos hacia ella, le golpeamos la ventanilla para que nos abriera y primero avanzó y se fue. Ahí sentí que me moría, literalmente. Pero enseguida el conductor se detuvo y pudimos entrar. Recién entonces, cuando estuve a salvo, me agarró mi primer ataque de pánico. No podía parar de llorar porque fue una situación que podía haber salido muy mal”, recordó completamente afectada por la experiencia.

Andy quiso saber cuál era el libro que tenía en la mochila. “El pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami”, reveló la sobrina de Diego Torres, después de aclarar que a pesar del momento dramático que le tocó vivir, ahora siente que esa fue la experiencia de su vida.

