La inesperada respuesta de Ángela Torres en plena nota cuando le preguntaron por su novio

Ángela Torres está de estreno en su faceta actoral. Forma parte del elenco de la flamante película Más respeto que soy tu madre, -protagonizada por Florencia Peña y Diego Peretti- que llegó a las salas de nuestro país el jueves 8 de septiembre. En medio de la presentación del film, la cantante charló con Implacables (El Nueve) y sorprendió cuando habló de su noviazgo con Franco Rizzaro.

Al principio se mostró sonriente y a pura alegría por ser partícipe de la adaptación al cine del folletín que nació en un blog y con el que Hernán Casciari irrumpió en la literatura desde internet. “No puedo creer que esté pasando porque es una peli súper especial y fue un proceso re lindo filmarla”, aseguró, sobre el rodaje en la ciudad de Mercedes. Luego contó que actualmente está preparando un nuevo disco, y enfocada en la creación de ese material: “Estoy contenta con la decisión de haberme tomado este tiempito de enfocar la energía ahí, por ahora puertas para adentro, sin mostrar mucho”.

Cuando le preguntaron por el terreno sentimental, la expresión de su rostro cambió. “¿Cómo está Franco? Los vemos súper enamorados en las redes sociales”, fue la consulta que la descolocó, y decidió sincerarse. “Me separé”, reveló, y cuando le consultaron cuándo habían tomado esa decisión, detalló que fue hace un mes y medio. “¿Estaban conviviendo? Porque los veíamos siempre juntos”, indagó sorprendida la cronista.

Ángela Torres y Franco Rizzaro, en una de las románticas fotos que compartieron en sus redes sociales (Instagram @angelatorres)

“Sí, convivimos un tiempo. A él lo amo, y nos separamos en súper buenos términos, entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia; pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros”, aseguró. Cabe recordar que Ángela había confesado que estaba felizmente enamorada en diciembre último, después de colaborar en la canción “Amor del Weno” de Rizzaro, donde también grabaron un romántico videoclip. Los jóvenes compartían la dualidad de ser cantantes y actores, ya que Franco formó parte de la exitosa tira 100 días para enamorarse, donde se puso en la piel de Rodrigo, hijo de Carla Peterson y Juan Minujín en la ficción.

En honor a los momentos que vivieron juntos, la actriz conserva en su galería de Instagram las postales con su exnovio. Anteriormente estuvo en pareja durante seis años con el actor Pepo Maurizi, que por estos días está de estreno junto al elenco de Tierra Incógnita, la nueva serie de Disney producida para Latinoamérica. Reservada sobre su vida privada, son pocas las ocasiones en que profundiza sobre sus relaciones. Una excepción tuvo lugar durante su paso por PH, Podemos hablar (Telefe) el año pasado, donde contó cómo fue crecer rodeada de figuras del espectáculo.

“Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito”, reconoció la nieta de Lolita Torres e hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres. “Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, sostuvo.

Y siguió: “Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”. La joven admitió que no se llevó bien con algunas parejas de su madre, aunque no dio nombres, y contó que su niñez fue muy intensa. “Siempre fue un lío. Mis papás nunca se llevaron bien, con sus motivos, y yo estaba en el medio”, expresó. Y concluyó en tono de humorada: “Creo que lo que hice en mi vida es que mis amigos son un poco mi familia, y mis hermanos más que nada. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”.

