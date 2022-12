Lali Espósito bancó a Lionel Messi en su crítica al árbitro Mateu Lahoz

Lali Espósito, Lionel Messi y Antonio Mateu Lahoz

No se trata de una cuenta oficial, sino de una que @BanderinEnAlto utiliza para difundir información de Antonio Miguel Mateu Lahoz, el árbitro español que estuvo a cargo del partido que la selección argentina disputó contra el conjunto de Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y que tanta polémica generó. Pero lo cierto es que, después de que Lionel Messi asegurara que la FIFA debía reever el hecho de darle el arbitraje de un encuentro tan importante a alguien que, evidentemente, no estaba a la altura de las circunstancias, la red social comenzó a llenarse de comentarios negativos en contra del integrante del Comité Valenciano.

“Me gustaría dejar claras dos cosas. 1. Mateu no hizo un buen partido y el enfado con él es entendible. 2. El acoso que hay contra él me parece vomitivo. Pronto haré un análisis completo de su arbitraje”, escribió la cuenta dedicada al “análisis arbitral de las acciones más polémicas” del mundial. Y la de Lahoz lo retuiteó. Pero antes hizo un posteo en el que advertía: “A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guarar un mínimo de respeto. Gracias a todos”.

Lo llamativo, sin embargo, fue que varios argentinos, muchos de ellos famosos, le respondieron. Y una de ellas fue Lali Espósito, quien lo hizo utilizando la frase que Messi le dijo al jugador neerlandés Wout Weghorst en medio de una nota: “Andá pa’ allá bobo”.

El posteo de la cuenta dedicada al árbitro y la respuesta de Lali

Uno de los grandes protagonistas en el cruce entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 fue el árbitro español Antonio Mateu Lahoz. El colegiado de 45 años tuvo una actuación polémica, fuertemente criticada por los jugadores argentinos al término del encuentro disputado en el Lusail Stadium, donde batió el récord de tarjetas amarillas y quedó en el ojo de la tormenta. “La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, criticó Lionel Messi, quien ya tenía antecedentes con él desde su etapa en Barcelona.

Mateu Lahoz, quien estuvo acompañado de sus asistentes habituales Pau Cebrián y Roberto Díaz, ya había participado en dos partidos de la fase de grupos de esta Copa del Mundo: impartió justicia en el triunfo de Senegal ante Qatar (3-1) en la segunda fecha del Grupo A y en la victoria de Estados Unidos ante Irán (1-0) que clasificó a los norteamericanos a los octavos de final en el Grupo B. En estos dos encuentros, Mateu Lahoz mostró 10 tarjetas amarillas y fue criticado por no haber sancionado un penal muy reclamado por los qataríes.

Todo lo contrario a lo que sucedió este viernes en su debut en una fase eliminatoria en un Mundial: batió el récord de cartulinas con 17 amonestaciones. Le mostró hasta siete tarjetas amarillas a jugadores de Países Bajos; además de que amonestó a ocho futbolistas de Argentina: Cuti Romero, Otamendi, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Messi, Montiel, Paredes y Pezzella. A eso hay que sumarle que también apercibió a Walter Samuel, uno de los ayudantes en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y al propio seleccionador argentino.

“Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura”, criticó Messi, con quien este colegiado ya tiene varios antecedentes de cuando el astro argentino vestía la camiseta del Barça.

