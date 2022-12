José Ángel Trelles (Télam)

A los 79 años, murió el cantante y compositor José Ángel Trelles. La noticia comenzó a circular en horas de la mañana del sábado y, pasado el mediodía, se terminó confirmar. Nacido el 28 de agosto de 1944, había dejado el colegio secundario para dedicarse al canto cuando cumplió los 16 deslumbrado por un show de Alberto Morán. Desde entonces, supo exactamente cuál sería su destino. Y empezó a estudiar bajo la tutela de la cantante Helga Epstein.

En 1969, en tanto, comenzó su popularidad de la mano del ciclo televisivo Siete y medio, producido y conducido por Héctor Ricardo García. Luego fue convocado por Dino Ramos para formar parte del elenco de Canciorema y recibió el premio al Mejor intérprete. Así las cosas, grabó su primer disco para RCA. En 1970, viajó a Brasil para presentarse en el programa Domingo Total y participó de varios espectáculos. Y en 1975 fue convocado por Ástor Piazzolla para integrar el grupo Octeto Electrónico, con el que llegó a presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York.

El cantante y compositor en su juventud

Años más tarde, formó parte del elenco de Canta, canta, canta junto a Estela Raval, Víctor Hereda y Juan Marcelo, entre otros, en la sala Pigalle de Buenos Aires donde contó con la producción y dirección de Ricardo Romero. También formó parte de varios espectáculos en Mar del Plata. En 1978, debutó en Michelángelo. Y luego fue convocado por Víctor Buchino para protagonizar El diluvio que viene en el teatro El Nacional.

En 1990, en tanto, formó parte del programa Querido Sandro y fue invitado por Roberto Sánchez, con quien compuso Desde este lugar del mundo y Lo que no pudo ser, a compartir una serie de presentaciones con él en el Teatro Astros. Recorrió gran parte del mundo con la ópera María de Buenos Aires, junto a la cantante italiana Milva. Participó de comedias musicales como Juana Azurduy, El Principito, ¿Qué has hecho de mí? y Lo que me costó el amor de Laura, entre otras. Y, a lo largo de su carrera, editó más de una veintena de discos, que incluyen temas como Es el amigo que hoy necesito y Las cosas por su nombre.

En 2013, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ya alejado de los escenarios, en los últimos tiempos se dedicó a manejar una agencia de lotería junto a su esposa, María, en la localidad bonaerense de William Morris, partido de Hurlingham. Pero, hasta el año pasado, se estuvo presentando con el ciclo El Bar de los Milagros, nombre del libro de cuentos que escribió en 2018, a través de trasmisiones online de Facebook live. Luego, su salud se deterioró.

El tuit de Valeria Lynch

Al enterarse de su fallecimiento, colegas y amigos decidieron despedirlo en las redes sociales. “Que descanses en paz, Pepe querido, José Ángel Trelles. QEPD”, escribió Valeria Lynch en su cuenta de Twitter, junto a una foto del músico. El director teatral Pablo Gorlero, en tanto, decidió publicar una foto de El diluvio que viene junto a la que escribió: “Murió José Ángel Trelles, un talentoso artista de convicciones inquebrantables”.

El posteo de Pablo Gorlero

Dany Martin, por su parte, compartió una foto junto a su colega y escribió: “Me acabo de enterar de la partida de un Amigo. ¡Un Amigo enorme! ¡Artista tremendo! Se fue José Ángel Trelles, cantor de Piazzola, el del maravilloso ‘El diluvio que viene’...Querido Pepe. A vos si que te vamos a extrañar. Mi abrazo entero de siempre.”

El dolor de Dany Martin

