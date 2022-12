Coti pidió la habitación para tener relaciones sexuales con el Conejo: las reacciones opuestas de Alfa y Romina

Coti pidió la habitación para tener relaciones sexuales con el Conejo: las reacciones de Alfa y Romina

La atracción entre Constanza Coti Romero y Alexis El Conejo Quiroga en Gran Hermano fue casi instantánea. Apenas días después de empezar la convivencia, fue una de las primeras parejas en formarse y no tardaron demasiado en brindar su consentimiento para tener el encuentro íntimo, según lo establecen los protocolos de la competencia.

Con el correr de los días, la correntina y el cordobés siguieron adelante con la relación, mientras otras parejas se formaban en la casa más famosa del país. Juliana y Maxi por un lado y Daniela y Thiago por el otro también tuvieron relaciones sexuales, con el aval del ojo que todo lo ve, pero levantando ciertos resquemores en algunos de los participantes. Principalmente en Alfa, que se quejó abiertamente por los ruidos molestos que provocaban los hermanitos desbordados por la pasión.

A raíz de este y otros cortocircuitos, que llevaron las tensiones al límite, y para priorizar la convivencia, Gran Hermano pidió cierta tener empatía con el prójimo. En este contexto, Coti se acercó a Romina, que conversaba con Alfa en la cocina, para preguntarle si podía usar la habitación para tener nuevo encuentro con el Conejo.

La exdiputada le dio su aval de inmediato, aunque el empresario mostró su disconformismo con una mueca de desaprobación. “¿Qué te molesta?”, le preguntó Romina. “A mí me da vergüenza”, respondió Alfa, ratificando su postura de situaciones anteriores. “Bueno, son ellos... Te molesta si lo hacen delante tuyo, si no lo hacen delante tuyo... ¡Dejá de joder! Hombre grande...”, replicó una enfática Romina.

En lo que a esa altura parecía una discusión conyugal, Alfa le aclaró que no le molestaba, sino que le daba vergüenza. “Bueno, a ellos no les da vergüenza así que dejalos. Preocupate por vos y dejá de rezongar por los demás”, concluyó Romina, antes que su compañero expresara nuevamente sus ganas de abandonar la casa. “Andate. Y si no te querés ir, callate la boca y no digas más nada. Sos peor que un chico”, lo retó la exdiputada. Y de inmediato, lo invitó a reflexionar: “Pensá en el apoyo que tenés de la gente, fuiste a cuatro placas y la gente te salva primero”, cerró.

Alfa cuestiona a Thiago luego de que tuviera relaciones con Daniela

Mientras tanto, la relación entre Coti y Alexis estuvo entre las tendencias de las redes s a raíz de un hecho que puede cambiar por completo la Todo ocurrió cuando el fin de semana, Alexis estaba acostado en la cama con Coti y le preguntó a su pareja: “¿No estarás embarazada vos?”. Inmediatamente, la joven de 20 años le respondió: “Ay, no digas eso. Por dios, no lo digas”. Pero luego, terminó por confesarle que estaba con algunas dudas, al respecto. “Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación”, agregó.

Si bien la pareja lleva teniendo relaciones desde hace varias semanas, el propio Santiago del Moro aclaró que se les proveían de métodos anticonceptivos y que era muy importante hacerlo con responsabilidad. De todos modos, los rumores comenzaron hace un par de días, después de que la participante manifestara malestar estomacal, mareos y rechazo a la comida.

“¿Cómo que Coti está embarazada?”, “Estaban hablando de que Coti podría estar embarazada y cortaron la trasmisión” y “¿Coti embarazada? Vamos a sacarla la semana que viene, así se hace los controles tranquila afuera”, fueron algunos de los comentarios de los internautas ante lo que sería un hecho inédito: el primer embarazo en la historia del reality en Argentina.

