Gran Hermano 2022: la reacción de Coti cuando El Conejo le preguntó si está embarazada

Desde el comienzo de Gran Hermano 2022, se fueron formando algunas parejas dentro de la casa. Una de las primeras fueron Constanza Romero y Alexis El Conejo Quiroga, quienes comenzaron un romance que tuvo desde peleas hasta complots para el juego. Sin embargo, mientras la correntina fue salvada de la placa de nominación el jueves pasado por Romina Uhrig, tiene que enfrentar otra cuestión.

Todo ocurrió cuando el fin de semana, Alexis estaba acostado en la cama con Coti y le preguntó a su pareja: “¿No estarás embarazada vos?”. Inmediatamenta, la joven de 20 años le respondió: “Ay, no digas eso. Por dios, no lo digas”. Pero luego, terminó por confesarle que estaba con algunas dudas, al respecto. “Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación”, agregó.

Si bien la pareja lleva teniendo relaciones desde hace varias semanas, el propio Santiago del Moro aclaró que se les proveían de métodos anticonceptivos y que era muy importante hacerlo con responsabilidad. De todos modos, los rumores comenzaron hace un par de días, después de que la participante manifestara malestar estomacal, mareos y rechazo a la comida.

La conversación entre Coti y el Conejo no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales que viralizaron el video y opinaron. Mientras algunos señalaron que podría tratarse de una estrategia, otros se mostraron preocupados y sorprendidos.

“¿Cómo que Coti está embarazada?”, “Estaban hablando de que Coti podría estar embarazada y cortaron la trasmisión” y “¿Coti embarazada? Vamos a sacarla la semana que viene, así se hace los controles tranquila afuera”, fueron algunos de los comentarios.

Coti y El Conejo hablando de un posible embarazo de la correntina

La atracción entre Coti y El Conejo en Gran Hermano fue casi instantánea. Apenas días después de entrar a la casa, fue una de las primeras parejas en formarse. Incluso, ya tuvieron algunos idas y vueltas, especialmente cuando Mora quiso “entrometerse” entre ellos y generó los celos de la correntina. Sin embargo, supieron sortear algunas crisis y hoy están más juntos que nunca.

Lo cierto es que, luego de este fogoso encuentro, Coti no pudo evitar contárselo a Julieta, una de sus confidentes en el juego. “Conocía todo. Fue mucho. Yo dije ¿qué? Sin hacer ruido, en una posición que no me suele gustar, muy quietitos, con la cámara y todo, igual lo logramos. Solo cucharita”, confesó la joven, casi en un susurro. A lo que su compañera le respondió emocionada: “¡Qué lindo, te felicito!”.

Pero a Coti y el Conejo no los une solo una relación sentimental, sino que también se convirtieron en compañeros de estrategias. Por caso, tuvieron varias charlas sobre cómo seguir adelante con sus alianzas dentro del reality y cuáles serán sus pasos a seguir. Es que la correntina, luego de haberle hecho la nominación espontánea hace varias semanas atrás a Mora sin que nadie en la casa se entere, se convirtió en una de las jugadoras más fuertes.

El día que decidió hacer el uso de esta regla, la participante le dijo al resto de los participantes: “Pregunté y me dijeron que ya se hizo la espontánea”. De esta manera, nadie sospecha que ella había realizado la jugada y todos apuntaron contra Agustín, uno de los chicos que finalmente quedó nominado, pero que por decisión del público sigue en competencia.

