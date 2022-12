Alfa de Gran Hermano 2022 contó que Moria lo invitó a tomar un café y la respuesta de la diva fue fulminante

Gran hermano 2022 Alfa habló de Moria Casán

Walter Santiago, conocido popularmente como Alfa, siempre encuentra la forma para que tanto dentro de la casa como fuera de ella se termine hablando de él, quizás en forma casual, pero cada vez que emite algún comentario sus palabras resuenan y algún interlocutor encuentra.

Esta vez, la charla se dio en el patio, en un momento de relax, cuando el participante comenzó a relatar que un día se encontraba dentro de su vehículo, frenado por el semáforo, y en el automóvil de al lado divisa la figura de Moria Casán. Según detalló, el comenzó la charla gritando su nombre, a lo que la diva habría respondido: “¿Hola, cómo estás, bombón?”, momento en que él le asegura que ese auto color bordó se lo vendió un conocido, “¿Y a dónde va usted, bomboncito, ahora?”, supuestamente continuó Moria con las preguntas.

“Y yo justo había comprado unos bombones y los tenía en la guantera del auto”, continuó él su relato, “Voy a mi casa, y le tiro un bombón de auto a auto, pero porque era Moria Casán”, a lo que ella supuestamente respondió invitándolo a tomar un café. “‘Me estoy yendo a casa’, le dije, puse primera y me fui a la mierda, me fui a mi casa, Figueroa Alcorta, Lugones y me fui para San Miguel”.

La respuesta de Moria Casán a Alfa de GH

Con la atenta mirada y el absoluto silencio de quienes lo escuchaban sin interrumpir, Alfa continuó detallando cómo había seguido la jornada: “Al otro día prendo la televisión y sale en todos lados el quilombo de Moria con Vadalá, que Moria lo había encontrado a Vadalá con una mina. Le había encontrado las conversaciones, las fotos, tenía las pruebas, tenía todo. Y cuando llego a casa le cuento a mi pareja la historia, mirá, me quiso levantar Moria Casán. Yo a Moria Casán le compré un auto en el año ‘81 que era para mi viejo, un BM 520 que me dieron el dato y fuimos a comprárselo a ella”.

El participante, notando a los presentes compenetrados en la historia, siguió relatando: “Le conté a mi pareja hasta lo del bombónm ‘tenía unos que te iba a traer a vos y le tiré uno’, pero ecuchame, no seas boluda, me dijo ‘Seguime’ y no fui a ningún lado... Claro, si la tipa estaba conmigo, se iba a sacar fotos conmigo e iba a hacer de todo, para demostrar que Vadalá no la cagó, sino que ella lo cagó a él, porque viste cómo es Moria. De la que me salvé, y le comentaba a amigos míos”.

La intriga partía respecto de si Moria Casán se había enterado de ese relato y si lo contestaría, dando por válido el discurso o no. Y la respuesta llegó a través de su representante, Maxi Cardaci, que directamente transcribió las palabras de la diva a través de un posteo en su cuenta de Instagram: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona”.

Lejos de dar por válida la historia, la morocha continuó: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! no tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!!. Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de El, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante”.

Para finalizar, se sinceró: “No consuno GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que ALFA en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane EL. Amé su trepada por una enredadera!”.

