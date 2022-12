Marcelo Tinelli y Lolo disfrutan del fútbol en Qatar y siguen los problemas de convivencia con Luciano El Tirri

La estadía de Marcelo Tinelli y su familia en Qatar

Desde que arrancó el mundial, Marcelo Tinelli se instaló en Qatar con su primo, Luciano El Tirri Giugno, y con su hijo menor, Lolo. El conductor de Canta Conmigo Ahora disfruta de alentar a la selección nacional, pero también aprovecha para recorrer nuevos lugares y disfrutar de esta escapada familiar. En su cuenta de Instagram, el presentador comparte con sus cientos de seguidores imágenes y videos el día a día de estas vacaciones.

Recientemente, fueron al estadio Khalifa International Stadium para ver el partido de España contra Japón. “Los japoneses que estaban en la platea atrás de nosotros festejaron el primer puesto en el Grupo y la gran victoria ante España”, explicó sobre este encuentro deportivo que terminó 2-1.

Lolo Tinelli en las afueras del estadio Khalifa International Stadium

Luego, regresaron al edificio de departamentos de Doha, donde también se hospedan Pablo El Chato Prada, Federico Hoppe, Hernán de Laurente, Diego Latorre y Alina Moine, con quien se lo estuvo relacionando sentimentalmente en los últimos días. Allí, tuvieron problemas con la bacha de la cocina y debieron llamar a un técnico filipino para que los ayudara a solucionarlo. El Tirri tuvo un raro diálogo con el señor e incluso intentó que probara un mate, pero no logró convencerlo.

Tinelli vio el partido España contra Japón

Además, Marcelo aprovechó para ir a un supermercado y filmó las compras que realizó. “El super chiquito frente al departamento. No es el chino de enfrente, sino el qatarí de enfrente. Igual me faltan algunas cosas y el Tirri no se mueve. Toma sol, fuma hooka y está con el teléfono todo el día”, se quejó el conductor, cansado por la actitud de su primo.

Como Lolo quería tomar chocolatada, Tinelli le pidió al Tirri que intentara conseguirla. Su primo decidió salir del departamento, pero no tenía muchas ganas de hacer las compras porque estaba cansado. El conductor le dijo: “No entiendo que vaya cansado, no hizo nada en todo el día. Estuvo tirado en la cama desde que se despertó”.

Lo peor es que el músico solo pudo comprar una chocolatada lo que generó el enojo de Marcelo. “Entró con una sola chocolatada. No caminó ni una sola cuadra para buscar otra. Acusa que hace 40 grados en la calle. Yo bajé, hice una compra grande, casi me rompo los dedos trayendo las bolsas, y él día estaba divino”, señaló en una de sus historias.

El Tirri en Qatar

Unos días antes, tuvieron un inconveniente en el edificio que los obligó a evacuar de urgencia. “Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras”, escribió Marcelo mientras mostraba las imágenes del ascensor con todo el piso inundado. En el video se lo escucha decir: “Es increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados, no sé qué pasó. Un desastre. No sé qué hacer. Por suerte Lolo se fue a jugar”.

Luego, mientras mostraba como Hoppe, Alina y el Tirri bajaban por las escaleras con las zapatillas en la mano, Tinelli puso: “Esto es un delirio. Tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18, porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”. Por suerte, pudieron solucionar el problema y volvieron al departamento donde conviven durante el mundial.





