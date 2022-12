Quiénes son los invitados a los programas de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Falta poco para el fin de semana y los canales de televisión abierta ofrecen una interesante programación para cautivar a los televidentes. Como ocurre siempre, El Trece y Telefe compiten por ganar la batalla del rating con sus clásicos ciclos de los sábados y los domingos.

Este sábado 3 de diciembre, Mirtha Legrand se prepara para una nueve emisión de La Noche de Mirtha a partir de las 21:30 en el prime trime de El Trece. En esta oportunidad, la diva compartirá la mesa con importantes figuras del espectáculo y la política para debatir sobre diversos temas.

Encabeza la lista de invitados el economista Javier Milei, que es líder de La Libertad Avanza; el cantante Joaquín Galán, integrante de Los Pimpinela; la actriz e imitadora Fátima Flórez, quien se prepara para debutar en la temporada de verano; la actriz María Fernanda Callejón y el analista político Jorge Giacobbe.

Mientras que Andy Kusnetzoff arranca a las 22.15 por Telefe la sexta temporada de PH, Podemos Hablar. En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: la actriz Iliana Calabró, el artista Felipe Colombo, la cantante Melina Lezcano, la conductora Barbie Simons y el actor Juan Palomino.

Este domingo 4 de diciembre a las 11.30 arranca en Telefe La Peña de Morfi con la conducción de Jey Mammon junto a Jésica Cirio. Durante el programa están invitados artistas destacados de diferentes géneros musicales: Nicki Nicole, Palito Ortega, Las voces de Oran, Flor Vigna y Damián Cordoba.

Y a partir de las 13:45 llega una nueva emisión de Almorzando con Juana por la pantalla de El Trece. Juana Viale compartirá la mesa con el periodista Nelson Castro, el director teatral José María Muscari, el especialista en moda Mariano Caprarola, el conductor infantil Diego Topa, la cantante Ángela Torres y el ingeniero y político Javier Iguacel.

Cabe recordar que el sábado pasado, Chiquita tuvo como invitados a la actriz Soledad Silveyra, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la diseñadora Valeria Mazza, el periodista Franco Mercuriali, el médico Jorge Dotto y la humorista Costa.

Promediando el encuentro, Solita reveló haber superado un difícil cuadro de salud. La actriz regresaba de unas vacaciones cuando contrajo un tipo de gripe que los médicos no lograban diagnosticar: “Estuve enferma cuando volví de vacaciones y pensé que me moría”, reconoció la protagonista de emblemáticas tiras televisivas como Rolando Rivas, taxista o Campeones (de la vida).

A continuación, la actriz dio más detalles de la situación y contó cuándo considera que pudo haberse contagiado. “En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”, explicó. Pero todavía no había ocurrido lo peor: “A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”, advirtió.

El problema se agravó cuando pasaban los días y la temperatura no bajaba. “Yo no les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre”, afirmó la actriz, que allí dio a conocer el diagnóstico médico: “Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, que me preocupaba menos porque tenía todas las vacunas”, lamentó.

Por último, y ante la posibilidad de un nuevo rebrote de coronavirus, todos en la mesa expresaron la importancia de usar barbijo en lugares cerrados, como el avión. “Viajé con barbijo, pero viste cómo es... Uno se duerme, el de al lado tose. Ahora viajo con mis nietas y les dije que viajen con barbijo”, cerró la actriz que en enero retomará las funciones de Dos locas de remate, en el Teatro Astral, la obra que protagoniza junto a Verónica Llinás y que le valió el Estrella de Mar a la mejor comedia en la última temporada en Mar del Plata.

