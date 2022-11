Soledad Silveyra habló de su salud luego de recuperarse de gripe A: “Creí que me moría”

Soledad Silveyra reveló el mal momento de al contraer gripe A (PH Podemos Hablar. El Trece)

Pasó un nuevo sábado y la cita obligada con Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece para La Noche de Mirtha. En esta ocasión, la Chiqui presentó un menú variado y orientado a diferentes temáticas, y la acompañaron la actriz Soledad Silveyra, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la diseñadora Valeria Mazza, el periodista Franco Mercuriali, el médico Jorge Dotto y la humorista Costa.

Promediando el encuentro, Solita reveló haber superado un difícil cuadro de salud. La actriz regresaba de unas vacaciones cuando contrajo un tipo de gripe que los médicos no lograban diagnosticar: “Estuve enferma cuando volví de vacaciones y pensé que me moría”, reconoció la protagonista de emblemáticas tiras televisivas como Rolando Rivas, taxista o Campeones (de la vida).

A continuación, la actriz dio más detalles de la situación y contó cuándo considera que pudo haberse contagiado. “En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”, explicó. Pero todavía no había ocurrido lo peor: “A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”, advirtió.

El problema se agravó cuando pasaban los días y la temperatura no bajaba. “Yo no les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre”, afirmó la actriz, que allí dio a conocer el diagnóstico médico: “Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, que me preocupaba menos porque tenía todas las vacunas”, lamentó.

Por último, y ante la posibilidad de un nuevo rebrote de coronavirus, todos en la mesa expresaron la importancia de usar barbijo en lugares cerrados, como el avión. “Viajé con barbijo, pero viste cómo es... Uno se duerme, el de al lado tose. Ahora viajo con mis nietas y les dije que viajen con barbijo”, cerró la actriz que en enero retomará las funciones de Dos locas de remate, en el Teatro Astral, la obra que protagoniza junto a Verónica Llinás y que le valió el Estrella de Mar a la mejor comedia en la última temporada en Mar del Plata.

Costa, Solita Silveyra, Jorge Macri, Valeria Mazza, Franco Mercuriali y Jorge Dotto junto a Mirtha Legrand (Prensa StoryLab)

Precisamente esta fue la obra que eligió Mirtha para volver al teatro, una de sus salidas preferidas, luego de estar un año y medio sin hacerlo debido a la pandemia. Todo se inició en esa misma mesaza, entonces conducida por su nieta, Juana Viale, quien le hizo una invitación al aire: . “Le voy a proponer a mi abuela en cámara que vayamos juntas al teatro. Tengo muchas ganas de ir a ver la obra de Verónica Llinás con Solita Silveyra, así que podríamos ir”, dijo comprometiéndola ante su audiencia.

A los pocos días, abuela y nieta se acercaron al Astral en una primaveral noche de invierno para cumplir la promesa. Vestida íntegramente en colores claros, con sobretodo, guantes y bufanda al tono, la diva de los almuerzos bajó del automóvil acompañada de la mano de su nieta, que la esperaba en la vereda. Con un look opuesto, full black con un pañuelo blanco con tonalidades azules y barbijo haciendo juego, Juana la escoltó hasta el ingreso a la sala, saludando a su paso a periodistas, fotógrafos y curiosos que, ni bien las distinguieron, se acercaron para saludarlas y llevarse alguna fotografía de recuerdo.

