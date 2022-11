Santiago del Moro criticó a Juliana por el trato hacia Alfa en Gran Hermano: “Está fuera de época”

Santiago del Moro cuestionó a los participantes de Gran Hermano por tratar de "viejo" a Alfa (Gran Hermano 2022. Telefe)

A medida que pasan los días, la casa de Gran Hermano 2022 va cambiando su fisonomía. Ya son seis los eliminados en el reality de Telefe y las alianzas y estrategias se reconfiguran minuto a minuto. Mientras tanto, lo que pasa en el adentro, rebota y se expande en el afuera, con encendidos debates en las redes sociales y tomas de posición en torno a cada uno de los participantes y sus actitudes.

La última en armar las valijas fue Juliana Díaz, quien fue eliminada con el 57,67 % de los votos en una definición mano a mano con María Laura Álvarez, conocida como La Cata. Este lunes, la joven se sentó ante Santiago del Moro y el panel de especialistas para repasar sus días en la casa y desentrañar los motivos que hicieron que hoy vea todo desde afuera.

Juliana, oriunda de Venado Tuerto y a quien sus compañeros apodaron Tini, habló fundamentalmente de su relación con Maxi Giudici, la primera pareja que se armó entre los hermanitos. Y, aunque aseguró que estaba enamorada del cordobés y que había logrado con él una conexión que hacía tiempo no tenía con nadie, reconoció que el hecho de haber estado en pareja la aisló del resto de sus compañeros. “Me jugó en contra”, aseguró.

En un punto, la conversación giró en torno a Walter Alfa Santiago, uno de los participantes más polémicos de la casa, cuestionado por algunas de sus actitudes y con más de un cruce durante la convivencia. “¿El hecho de que sea mayor influye?”, la consultó Ceferino Reato, aludiendo a los 60 años que acredita Alfa, el más longevo en la historia del reality en Argentina.

“Yo creo que no. De hecho, todos le tuvimos mucho respeto y tratamos de entender que a raíz de su edad, viene de una crianza diferente y tiene ciertos pensamientos diferentes a los nuestros. Pero siento que él no se adecuaba a nosotros”, respondió Juliana.

En ese momento, Analía Franchín recordó que se habían dirigido a Alfa diciéndole “viejo” de manera despectiva. Y la exparticipante le dio la razón. “Sí, a lo último me generaba mucha bronca”, admitió. Lo que derivó en una nueva intervención de Reato. “¿No es despectivo, cancelatorio, decirle ‘este viejo’?”, indagó el periodista.

“Creo que ha tenido muchas actitudes muy fuertes y muchos comentarios con mucha maldad. Él es muy intenso”, se defendió la santafesina. “Se toma las cosas muy a pecho, le enoja que alguien haga la espontánea”, continuó.

En ese momento, del Moro, que había escuchado el debate en silencio, intervino para expresar su posición: “Hay algo que no banco nunca en la discusión y es que alguien es grande como que es joven. No es un valor agregado. A esta altura, chicanear con la edad es out, es fuera de época”, afirmó el conductor con seriedad. “Empecemos a hablar de por qué no se lo bancan a Alfa, no porque es grande. Discutamos punta de vista, discutamos juego”, propuso del Moro poniendo fin a la discusión.

La actitud de Alfa durante el partido de Argentina causó indignación en las redes

Más allá de estas cuestiones, lo concreto es que Alfa logró superar unas cuantas placas y continúa dentro del reality. De hecho, la semana que pasó fue la primera que no estuvo entre los posibles eliminados. Por su parte, Juliana se sumó a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y Lucila La Tora Villar y ahora aguarda la instancia del repechaje para ver si puede reingresar a la casa más famosa del país.

Según pudo saber Teleshow, próximamente habrá un repechaje, aunque todavía no está confirmado si será en diciembre o en enero. En este sentido, se especula con que no solo podrían entrar exparticipantes de esta edición, sino que también podrían incorporarse nuevas personas que no llegaron a quedar en la selección final del casting inicial.

