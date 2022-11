Canta Conmigo Ahora: Alma Viva se emocionó con los elogios del jurado

Canta Conmigo Ahora: la emoción de Alma Viva con los elogios del Puma Rodríguez, Manuel Wirtz y Patricia Sosa

Las instancias finales de Canta Conmigo Ahora (El Trece) están cada vez más cerca y en esta ronda, los aspirantes a la gran final están realizando duetos con algunos de los jurados del reality show que conduce Marcelo Tinelli.

Este lunes, la participante Lucía Belén escogió a Alma Viva, acaso una de las jurados favoritas del conductor, y entre las dos edificaron una versión de “Rata de dos patas” (Paquita la del barrio) con la que sedujeron a la gran mayoría de la tribuna de jueces. Sin embargo, al finalizar la performance, la mayoría de los elogios fueron para Alma.

“Almita es una gran mujer, una gran cantante, una gran artista. Desde la entrada hasta el cierre, fue un cuadro genial, un número bello, bello, artísticamente divertido, armonioso. Estoy muy emocionado porque te quiero mucho, Alma”, le dijo Manuel Wirtz.

“Doy gracias a Dios, estoy feliz por ver esto que sucede acá. Desde que yo me senté acá y ella empezó a decir sus cosas, Almita me hace el día todos los días, porque me hace reír mucho. Eres una excelente artista, mi amor: cantas, eres humorista, eres todo lo que quieras ser. La verdad es que te quiero, te admiro. Desde el fondo de mi corazón, yo te adoro, en serio”, le dijo José Luis El Puma Rodríguez, mientras las primeras lágrimas comenzaban a caer sobre el rostro de Alma, totalmente conmovida por los elogios.

Alma Viva

“Me encantó lo que hicieron, me encantó lo que vi, lo que escuché”, comenzó diciendo Patricia Sosa, para luego dirigirse a la jurado nacida en Rosario hace 40 años. “Almita, sos muy grande vos. ¿Vos tenés conciencia de lo que das, de lo que transmitís, de lo que generás? Yo creo que no. Y está buenísimo que toda la gente te vea, está buenísima toda esta exposición, de que tengas esta oportunidad. De que la gente te conozca y te vea, porque sos para valorar muchísimo, para ocupar marquesinas en la calle Corrientes”, la elogió la cantante de “Aprender a volar” y todo el estudio estalló en una ovación para acompañar a Alma, que seguía muy conmovida por las palabras de sus colegas.

“A este hombre le debo la vida”, dijo Alma para referirse a Marcelo Tinelli, quien la abrazó para contenerla. “Realmente no sé cuánta guita voy a tener que darle...”, agregó con su característico humor. “No, no me debe nada Almita, por favor”, la atajó el conductor. “Sos muy completa, sos muy completa”, retomó Sosa para cerrar su devolución.

“Almita, permitite emocionarte. Está bueno, te estamos halagando a vos porque realmente te lo merecés. Permitite emocionarte, sé que hay una lucha inmensa en tu carrera, que se fue transformando en esto que vemos hoy. Está bueno que lo valores vos también, que esto que te estamos diciendo es de verdad. Sos una bestia y sos uno de los personajes más lindos que tiene esta tribuna”, le dijo Rodrigo Tapari a Alma, quien seguía limpiándose las lágrimas que le cruzaban el rostro.

Como muestra de gratitud para tanto elogio, Alma le pidió al “maestro” del piano que la acompañara y se despachó ella sola con una versión de “Qué vengan los bomberos” (Daniela Romo) como para desplegar una vez más su talento como cantante. Luego de recibir otra ovación, se develó el puntaje del jurado y se vio cómo ella y Lucía Belén obtuvieron 98 puntos para ganarse un lugar en el podio.

