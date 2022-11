La foto de Rusherking con China Suárez en el acto escolar de Amancio en medio de los rumores de separación

La China Suárez y Rusherking

La China Suárez y Rusherking comenzaron su historia de amor hace seis meses y, desde entonces, de vez en cuando surgen rumores de crisis entre la actriz y el cantante como ocurrió en los últimos días cuando los seguidores de la actriz y del cantante les llamó muchísimo la atención que ya no se dedicaran dulces mensajes en sus redes sociales, como sucedió desde el inicio de la relación.

La China Suárez y Rusherking compartieron una foto en familia luego de los rumores de crisis La pareja se mostró junta tras la versión de que el trapero había tenido un reencuentro con María Becerra en Las Vegas VER NOTA

Esta vez, trascendió que el trapero habría tenido un encuentro con su ex, María Becerra, mientras ambos estaban en Las Vegas, Estados Unidos. Los músicos estuvieron en la ciudad del estado de Nevada ya que fueron invitados a la ceremonia de la entrega de los premios Grammy Latino. Si bien la China y Rusher no son de darle mucha importancia a lo que se dice de ellos en los medios, esta vez, la pareja enfrentó sutilmente las versiones que indicaban que ya no estaban más juntos.

Sin embargo, en las últimas horas Estefi Berardi demostró que siguen de novios. La panelista de LAM y Mañanísima compartió otra tierna imagen en la que se ve al artista con su novia en el acto escolar de Amancio, el hijo más chico de ella, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La China Suárez y Rusheking (Foto: IG/EstefaniaBerardi)

El sábado, en medio del partido entre Argentina y México, Eugenia Suárez compartió entre sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a familiares y amigos. En el fondo se podía ver a Nico Cabré alentando al equipo de Scaloni como el resto del grupo, mientras la hija de ambos también salía en escena.

La China Suárez refugió a una gata que dio a luz y adoptó a una de sus crías: “Ojalá que no me rasguñe” La actriz compartió en sus redes sociales las imágenes con las mascotas y dijo ser “primeriza” en el mundo felino VER NOTA

El gran ausente del momento familiar fue Rusherking, aunque no por ello se mantuvo ajeno a la situación. Junto con una serie de historias en la red social de la camarita alusivas a la figura de Lionel Messi y el triunfo del equipo albiceleste, el rapero también reposteó uno de los momentos de euforia de la artista que casualmente no fue el mismo en el que se podía ver a Nicolás Cabré.

Además de su romance con el cantante, Eugenia disfruta un 2022 es un gran año: se abrió paso a nivel internacional con la serie Objetos en España, y participó en el desfile de una importante marca en Nueva York. Como si todo esto fuera poco, la actriz viajó a Qatar, país sede del Mundial de fútbol. Allí grabó un especial para Star Plus, la plataforma con la cual ella tiene contrato. En el ciclo, la ex Casi Ángeles viajó al país para descubrir su cultura, comida y paisajes. Esta es su primera experiencia como conductora.

La China Suárez alentó a la Selección acompañada de Nicolás Cabré, su expareja: “Momentos de tensión” La actriz sorprendió con un video, donde muestra al padre de su hija Rufina, compartir la tarde con ambas VER NOTA

En paralelo con las diversas actividades que tiene en su agenda, Suárez sigue apostando a su faceta como cantante. En este sentido, a fines de octubre estrenó “Ya no quiero verte”, una canción que interpreta junto a El Polaco que ya cosecha miles de reproducciones.

La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

Seguir leyendo: