La China Suárez alentó a la Selección acompañada de Nicolás Cabré, su expareja: “Momentos de tensión”

La China Suárez alentó a la Selección acompañada de Nicolás Cabré, su expareja

Nicolás Cabré no dudó en reconocer la buena relación que mantiene con Eugenia la China Suárez, ya que el factor principal que los une es Rufina, la hija de ambos. “Somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”, afirmó. Por eso, no resulta sorpresivo verlos juntos en momentos importantes de mucha emoción como lo que ocurrió este sábado en el triunfo de la Selección ante México por el Mundial Qatar 2022.

La actriz y la cantante compartió entre sus historias de Instagram un video en el que aparece junto a familiares y amigos en medio de la tensión del 0-0 inicial del partido disputado entre Argentina y México. En el fondo se podía ver a Nico Cabré alentando al equipo de Scaloni como el resto del grupo, mientras la hija de ambos también salía en escena.

La publicación de la China Suárez

El gran ausente del momento familiar fue Rusherking, aunque no por ello se mantuvo ajeno a la situación. Junto con una serie de historias en la red social de la camarita alusivas a la figura de Lionel Messi y el triunfo del equipo albiceleste, el rapero también reposteó uno de los momentos de euforia de la artista que casualmente no fue el mismo en el que se podía ver a Nicolás Cabré.

Hay que recordar que en una reciente entrevista con Dante Gebel, el actor habló de su fuerte vínculo con su exmujer a pesar del tiempo que llevan separados, se emocionó al referirse a ella como una gran madre para Rufina e incluso aseguró que mantiene contacto con su exsuegra. “La China es la mejor mamá que pueda tener mi hija y hacemos un equipo fenomenal”, admitió.

La publicación de Rusherking

Recordemos que Eugenia La China Suárez y Nicolás Cabré estuvieron juntos durante casi dos años, un tiempo en el que apostaron al amor y en el que nació Rufina. Cuando se separaron a finales de 2013, cada uno rehízo su vida en reiteradas oportunidades, incluso ella volvió a ser madre, de Magnolia y Amancio, durante su relación con Benjamín Vicuña. Pero a diferencia de otras relaciones, lograron construir un buen vínculo de exparejas, en buena medida para preservar y construir la crianza de su hija.

Tiempo atrás, Nicolás también había elogiado la crianza que le habían dado sus padres y reveló que intenta transmitirle esos mismos valores a Rufina. “Mis viejos me enseñaron cómo es de verdad. Yo descubrí todo gracias a ellos”, explicó durante su visita a Los Mammones (América). Luego señaló que eran ellos quienes se encargaban de controlar el sueldo que ganaba hasta que un día lo llevaron a comprar su primer departamento. Incluso le daban el mismo dinero para gastos que a su hermano, para que nunca creyera que era mejor que los demás.

A lo largo de su carrera artística, el actor logró ganar mucha plata y pudo darse el lujo de comprarse un auto importado y tener su propio hogar. Más allá de tener una buena posición económica, no lograba sentirse feliz y pleno. Seguía sintiendo un vacío en su vida y no lograba entender el motivo de su tristeza. Pero esta situación cambió con la paternidad. “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”, afirmó en el ciclo que conducía Jey Mammon.

