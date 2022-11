Los detalles del tenso momento del Pollo Álvarez con la policía en Qatar: “Hubo miedo”

La policía de Qatar interrumpió un móvil de Nosotros a la Mañana

“No les gusta que esté grabando, ¿qué vamos a hacer? Banquen que voy a hablar un segundito y sigan ustedes”, pidió Joaquín el Pollo Álvarez en medio de un móvil desde Doha para el ciclo de El Trece Nosotros a la mañana. Entonces Nicolás Magaldi, conductor suplente de estos días del programa tomó la posta mientras en las imágenes veía al periodista hablando con los policías de Qatar, ya que el camarógrafo nunca apagó la cámara y siguió transmitiendo.

Eran alrededor de las 16.00 en Qatar (10.00 hora Argentina), el Pollo estaba hablando con el Tula, el ex barrabrava que desde 1974 viaja ininterrumpidamente a todos los mundiales, cuando la policía local irrumpió para pedirle papeles y tuvo que suspender abruptamente y sin aviso la nota.

Una vez ya calmada la situación y luego de hablar con su familia para llevarles tranquilidad -incluso su esposa Tefi Ruso se tomó con humor la situación en redes- el conductor habló con Teleshow y aclaró: “No hubo demanda, no estuvimos a punto de ir presos ni nada por el estilo”. Sin embargo reconoció que les pidieron que se fueran y que la situación les generó “mucho miedo”.

En la charla con los policía además de él, estaban dos productores y el camarógrafo y no había traductor, lo cual hizo todo más difícil: “Hablamos en lo que se pudo. Ellos hablan mal inglés y yo también”.

“Teníamos todo en regla, la acreditación de la FIFA, permiso para estar ahí, y no sé qué pasó, porque no nos expresaron mucho”, dijo y contó que estaban en ese momento en un predio que está en las afueras de Doha donde va la gente que viaja al Mundial en plan más austero: “Afuera en la calle, en el desierto nos pidieron que no grabemos, que no vayamos”.

Qué hubiera pasado, cuál hubiera sido la pena si continuaban grabando -ya que tenían los permisos- no lo sabe, ya que en ningún momento les dieron explicaciones contó el periodista e insistió en que ellos tenían autorización para estar ahí y que “estaba todo ok”, además recordó que a un colega de C5N le ocurrió algo similar.

Al momento del corte del móvil, Nicolás Magaldi, desde el estudio, dijo: “No dejan mostrar lo que está pasando ahora, vamos a dejar el aire para cuidar a nuestros compañeros y para que vean cómo es la intervención policial. Estábamos haciendo una nota de color, queríamos mostrar la zona y queremos esa imagen y seguiremos mostrando en vivo para cuidar al Pollo y todo el equipo, ¿cómo no te va a intimidad si es otro idioma? No extrañe que después revisen la cámara a ver si se grabó algo”.

“Es una cultura diferente y si no pasa nada, me encanta que pase esto porque esto también es el Mundial, por un lado tenés una careta que te dice ‘tenés libertades’, pero hay un control absoluta a la prensa y cualquier expresión de género, de las mujeres… Esto es la otra cara de un Qatar que puso toda la plata del mundo a la FIFA. No nos dejan trabajar tranquilos”, agregó indignado.

El Pollo Ávarez luego de que la policía de Qatar interrumpiera un móvil

Una vez pasado el confuso episodio, el Pollo usó sus redes sociales donde tiene más de un millón de seguidores, para llevar tranquilidad. “Estoy bien, gracias por los mensajes. Pasamos un mal momento e injusto porque teníamos absolutamente todos los permisos y todo en regla pero bueno, ¡una anécdota más! Ya fue para mí, lo que más me importa es que el sábado juega Argentina”, escribió.

Un rato antes, su esposa, la cocinera Tefi Ruso, había escrito en una historia de Instagram: “Fuera de chiste, se cagó en las patas simplemente porque aunque tuviera todos los permisos, está fuera de casa, estaba en vivo, no se entiende el idioma, es otra cultura y es censura cuando no estaba haciendo nada mal. Después se le pasó, se comunicó conmigo y hasta nos reímos y a los minutos lo volvieron a detener, imposible trabajar y disfrutar un Mundial así”.

