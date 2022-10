Rusherking habló sobre su relación con la China Suárez: “Estamos muy bien de novios, enamorados y tranquilos”

Rusherking en Mar del Plata (Foto: Christian Heit)

Con perfil bajo y un conjunto deportivo, Rusherking llegó el lunes temprano a Mar del Plata, donde brindó un show gratuito ante 25 mil jóvenes que participan de los Juegos Evita en la ciudad balnearia. Antes de subir al escenario, el cantante y novio de la China Suárez mostró su alegría por ser parte de uno de los eventos artísticos masivos de la pretemporada de verano.

“Me pone muy contento estar nuevamente en Mar del Plata. El año pasado también estuvimos para esta fecha y siempre que venimos esta gente nos recibe muy bien”, dijo en medio del evento de apertura de los Juegos Evita.

Si bien quiso evitar hablar sobre la actriz, todas las miradas fueron a su mano izquierda, donde no había ningún anillo, mucho menos de compromiso. Es que los últimos rumores indicaban que estuvo buscando anillo para dar un paso más en su pareja. Ante la pregunta de si se comprometerá con la actriz, el artista (algo tímido) sonrió y dijo: “¿Eh? No, estamos muy bien de novios, enamorados, tranquilos, así que todo muy bien”.

Junto a Dread Mar I, Rusherking grabó Perfecta, el tema que le dedicó a la China Suárez. Ella fue además, la protagonista del videoclip

Ante la euforia de los jóvenes, Rusherking cantó “Perfecta”, su reciente lanzamiento junto a Dread Mar-I, tema dedicado a su novia. “Salió hace muy poco la canción y la está rompiendo. Estamos en el top ten de las canciones más escuchadas de la Argentina y el 27 de octubre sale el tema con Reik que es un groso, un gran artista internacional y uno de los más escuchados en México. Poder colaborar con ellos es increíble. Hay más sorpresas y cosas que quedan para el resto del año. Estas son como las dos primeras bombas, pero va a haber más”, prometió.

Te puede interesar:

Mucho se habló sobre sus letras románticas, que apuntan a la China. Sin embargo, el cantante aclaró: “Compongo lo que me pinta. No todos mis temas son románticos, sino que también hago trap, balada, pop, r&b. Depende de lo que sienta en el momento y cómo van saliendo las canciones. Creo que el año que viene voy a seguir en esta, metiéndome en ritmos que desconozco y que me gusta aprender. Es algo que me gusta mucho: el descubrir y evolucionar”.

Rusherking en el evento de apertura de los Juegos Evita en Mar del Plata (Foto: Christian Heit)

El artista confesó además, que la música que más escucha es pop y r&b. “Me gusta mucho Drake, Justin Bieber, The Weeknd. Me encantaría compartir escenario con Justin Bieber algún día, sería un sueño. Es el artista que escucho desde que tengo uso de razón y hoy en día lo sigo escuchando. Me sé todas sus canciones y me encanta lo que hace. Además, tiene una gran tendencia a apoyar la música latina”, expresó.

Rusherking es otro de los artistas que se sumó a la pretemporada de verano en Mar del Plata, anticipando lo que será una temporada prometedora en lo que respecta a programación artística masiva y gratuita. Ya estuvieron Nicki Nicole y FMK, Angela Torres y Fer Palacios en el Paseo Hermitage, anfiteatro natural con vista al mar, que supo congregar artistas como Ricky Martin, Rodrigo, y Juan Alberto Mateiko.

Rusherking en Mar del Plata (Foto: Christian Heit)

Este verano, se espera que el sector vuelva a brillar, de la mano de una amplia programación artística de acceso gratuito, para turistas y marplatenses, de la mano de la iniciativa del empresario Cristian Pugliese, quien forma parte de la organización de estos recitales.

Para noviembre, se espera que en el emblemático escenario Hermitage se haga el FIFA Fan Fest, donde se podrán ver todos los partidos del campeonato mundial de fútbol, inaugurandose con la transmisión de la Fiesta de Apertura del Mundial, como introducción de una serie de eventos que incluirán alrededor de cinco recitales gratuitos de primeras figuras nacionales y una internacional.

Seguir leyendo: