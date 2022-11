Tamara Báez se burló de las infidelidades de L-Gante cuando estaban juntos

Tamara Báez

Tamara Báez y L-Gante están enfrentados, luego de separarse en malos términos. Aunque el cantante de cumbia le puso un bozal legal, la joven siempre busca la manera de realizar críticas contra él, sin nombrarlo. Primero, anunció que iba a lanzar un tema musical sobre el desamor que estaría dedicado a su ex. Y ahora se refirió a las supuestas infidelidades que habría sufrido de parte del padre de su hija Jamaica.

Todo comenzó cuando la influencer fue a hacerse las uñas esculpidas y descubrió que su manicura tenía una escultura de un ciervo en su estudio. Rápidamente aprovechó para mostrarlo en una historia de Instagram para hacer una broma en tono irónico. “¡Pará Vivi! ni me contaste que me tenías acá ja, ja, ja, ja”, dijo, entre risas, mientras sostenía el ciervo con unos cuernos dorados.

Cabe recordar que hace unos semanas el popular artista se mostró muy cerca de Wanda Nara e incluso la invitó a participar de un videoclip. Aunque parecía que entre ellos había más que una simple amistad, la modelo y empresaria regresó a Turquía y se reconcilió con Mauro Icardi. Esta semana el deportista la invitó a las Maldivas y todo apunta que están reconciliados.

Tamara Báez se burló de las infidelidades de L-Gante

Por otra parte, Tamara y L-Gante están en plena batalla judicial. Ella realizó una grave denuncia contra su ex por violencia familiar y económica. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica.

En una entrevista con el programa A la tarde (América), habló de los conflictos que tiene con el cantante. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, señaló angustiada.

En su cuenta de Instagram, Tamara publicó una foto de una bolsa con fideos que le mandó el artista. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”,preguntó en tono irónico y con agregó un emoji de un ratón. Además escribió: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”.

Anteriormente, la influencer hizo un contundente descargo en sus stories de Instagram sobre su delicada situación economica. “Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo”, señaló contra el padre de su hija.

Luego agregó, contundente: “Me parece súper injusto ¡Muchas cosas son injustas!”. Además lanzó una fuerte indirecta al músico que, según ella, no se haría cargo de la manutención de la nena: “Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.

Respecto a este tema, la madre de Jamaica expresó indignada: “No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata. Es súper injusto”. Además, aclaró que ella siempre puso buena voluntad para que Elián mantenga contacto con su hija y arregló un régimen de visitas: “Es lo primero que firmé, no quiero que deje de tener relación con su hija”.

