Nicolás Ponce, el actor peruano de Contigo Capitán: su trasformación física para el rol del jugador Paolo Guerrero y su vínculo especial con Argentina

De Perú al mundo: Nicolás Ponce consiguió su primer protagónico en Netflix con la serie Contigo Capitán

Puede que la referencia quede un poco grande, pero lo cierto es que el doping positivo de Paolo Guerrero previo al Mundial 2018 fue para los peruanos casi tan grave como lo que nos sucedió a los argentinos cuando Diego Maradona pasó por la misma situación en el de 1994. Si bien fueron contextos distintos -nuestro 10 ya estaba jugando esa competición y lo del capitán de Perú en cambio fue en vísperas, que finalmente pudo disputar -, también fue un caso que conmovió al mundo entero y que dejó en shock a sus compatriotas por el peso del desafío: era el primer mundial que disputaría el país después de 35 años.

Por eso es que Netflix decidió lanzar Contigo Capitán, una serie que cuenta en detalle cómo vivió el futbolista el momento más difícil de su vida. Quien se pone en su piel es Nicolás Ponce, un actor peruano en ascenso, que ya proyecta una carrera internacional y que, además, tiene un estrecho vínculo con la Argentina. En diálogo con Teleshow, cuenta detalles sobre la difícil misión de interpretar al ícono de su Selección.

—Como peruano, ¿te resultó difícil encarnar a Paolo Guerrero en ese dramático momento que vivió?

—Fue un momento bastante duro para el peruano en general. Yo, como hincha de la Selección, puedo considerarme parte de los que nos quedamos en shock, porque justo después de 36 años de no haber ido al Mundial, nuestro capitán queda en medio de una situación bastante complicada. Un positivo de cocaína no es nada leve, fue una noticia que conmocionó a todo Perú, incluyéndome. Entonces, para mí como actor, interpretar a Paolo, que es una figura muy importante para el país, fue una gran responsabilidad.

Contigo Capitán - Tráiler

—¿Qué significa para vos Paolo en el fútbol y por qué shockeó tanto la noticia?

—No hay un peruano que no se haya quedado en shock cuando recibimos esta noticia porque Paolo siempre fue una persona muy disciplinada y siempre ha sido para nosotros un referente muy importante, porque él era el que le ponía la cuota de lucha y esfuerzo al fútbol, todo lo que tiene que ver con la mentalidad. No todo tiene que ver con el talento, sino también tiene mucho que ver la mentalidad del jugador, la concentración, y Paolo era el referente de eso. Entonces, cuando pasó esto, era “¿qué? no puede ser”. Él es el que ha sido el goleador histórico de la selección, nos llevó al Mundial después de 36 años, y que dé positivo en cocaína... fue como “Dios mío, se nos cae el mundo”. Porque además somos un país recontra futbolero. Estuvimos muy preocupados porque nos arrebataban al capitán justo antes de jugar el repechaje para poder clasificar, y muchos estaban a punto de tirar la toalla.

—¿Cómo te preparaste para interpretarlo?

—Luché bastante para tener el personaje. Fue un trabajo bastante duro, una competencia grande con muchos actores. Una productora me vio, confió en mí y dijo: ´Pucha, Nico, te veo para este papel´. Pero fueron muchas instancias, muchos procesos de videos, de castings, porque yo no era la única opción. Era un papel bastante difícil de escoger. Una vez que pasé todo el proceso, que tuve que bajar varios kilos y prepararme físicamente, cuando me eligieron ahí arrancaba todo un proceso de trabajo y de disciplina para poder lograr que mi trabajo en la serie esté a la altura, porque es la primer serie original de Netflix para Perú. Tenía una mochila bastante grande, pero espero haber estado a la altura.

Nicolás Ponce en la piel de Paolo Guerrero

—¿Hablaste con él para componer el personaje?

—Sí, ha sido un trabajo bastante exhaustivo, pero bonito porque he tenido la oportunidad de conversar no solo con él, sino también con otros personajes protagonistas de la historia como el Chino Tapia, el abogado que lo defendió, y Paolo también siempre estuvo muy dispuesto a colaborar con mi trabajo. Es una persona súper humilde, y a pesar de lo exitoso que es, se dio el tiempo para poder conversar conmigo, me contó su versión, lo que él pensaba y cómo se sintió. Y eso me ayudó muchísimo. Conversaba con él por videollamada y hacía las veces de un psicólogo, porque veía sus movimientos.

—¿Sentís que hubo una mano negra atrás de todo esto?

—Confió en que no hubo una mano negra, siento que Paolo se contaminó de alguna manera y la versión que ellos dieron ante la FIFA y el TAS (el Tribunal de Arbitraje Deportivo, según sus siglas en francés) fue la contaminación por mate de coca, que es una infusión que se toma muchísimo en la parte andina que tenemos varios países de Sudamérica. Es un brebaje que se toma usualmente en Bolivia, Perú e incluso en Argentina también. Fue algo injusto para él. Estaba en su mejor momento y esta tragedia lo alejó del fútbol por casi un año, fue un detonante para que él no llegara en perfectas condiciones. Y siento que esta serie ha sido una suerte de Justicia para él, porque cuenta cómo lo sufrió y cómo se sintió. Es una lucha de un jugador profesional por demostrar su inocencia y estoy muy orgulloso con el resultado, he recibido muy buenos comentarios y no me queda más que agradecer.

Nicolás Ponce, orgulloso de haber interpretado a Paolo Guerrero

—Tenés también una conexión muy fuerte con Argentina, ¿es así?

—Tengo una conexión muy cercana porque estudié mucho tiempo allí, incluso con Julio Chávez. Entonces siento que mi preparación actoral en un 95% ha sido allí, y también me enamoré de una cordobesa y estuve viviendo un año allá. Tomé fernet en todas las ocasiones posibles de la vida (risas). En total, he vivido unos tres años y medio en Argentina, de hecho siempre me gusta visitar. Y también hace poco estuve filmando Pensamiento Lateral, una producción genial, netamente argentina, donde interpreté a un personaje pequeño, pero lo acepté con mucha felicidad porque para mí es un honor poder compartir con grandes actores. Ojalá se estrene pronto.

—¿Cómo comenzaste esta proyección internacional?

—Siempre busqué salir de Perú, no por hablar mal de mi país, pero acá todavía siguen haciendo producción de telenovelas muy antiguas, bastante exageradas, algo que yo no comparto mucho. He trabajado en varias producciones aquí, pero sentí que ya era momento de salir. Estuve en México, Colombia, Argentina. Y creo que el que persevera, lo logra. Así fue como Netflix llegó a mí, de una manera increíble y en plena pandemia. Las plataformas son una bendición porque han cambiado de manera radical todo el tema de la ficción, porque los actores tenemos mucho más trabajo y se están haciendo muchas coproducciones.

Nicolás Ponce, un actor con proyección internacional

—¿Seguís viendo en Lima?

—Sí, vivo allí básicamente por mi familia, mi mamá y mi papá están acá y yo soy hijo único. Mi centro es aquí, pero tengo intenciones de mudarme a otros lugares. Justamente ahora estuve en Argentina viendo posibilidades de estar un tiempo por allá, y en California. Así que siempre moviéndome, el mundo es un pañuelo.

—¿El amor no te ata?

—Estoy con mi novia también en Perú. No me he casado, ni tengo familia y todavía no la planeo tener, aunque en un futuro me gustaría. Ahora estoy abocado en un 100% a mi carrera, porque la vida del actor tiene altos y bajos, entonces hay que aprovechar el momento. También tengo una productora de cine con la cual estoy empezando unos proyectos, así que ojalá se den otras cosas. En 2023, se estrena Pensamiento Lateral y estamos preparando una preproducción para una película.

