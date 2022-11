Gran Hermano 2022: La Tora y Nacho se besaron y les pidieron el consentimiento para continuar

Nacho y la Tora a los besos en Gran Hermano 2022

En la casa de Gran Hermano 2022 hay muchas peleas, discusiones por la convivencia diaria y la estrategia de juego. Pero también en el encierro hay lugar para el romance y la formación de parejas. Desde que comenzó el reality de Telefe, Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares demostraron que tienen mucha química y luego de muchas charlas y coqueteos se animaron a dar rienda suelta al amor.

En un principio, Nacho le dejó una marca en el cuello a su compañera a modo de broma. Cuando ella se dio cuenta, comenzó a correrlo por toda la casa. Más tarde, ambos estaban acostados en una cama y se dieron el primer beso apasionado debajo de las sábanas.

Ante esta situación, se activo el protocolo y Gran Hermano les pidió a los participantes que dieran el consentimiento frente a las cámaras con el pulgar hacia arriba para tener sexo. “Nada que ver”, dijo Nacho entre risas, mientras que La Tora no dijo nada y aprovechó para seguir durmiendo.

Este miércoles se realizó otra nominación en el reality, donde fue notorio que la salida de Juan Reverdito seguía siendo un tema sensible para la casa. En esta gala, se vieron la nominación espontánea de La Tora, otro complot detectado por la producción y el anuncio de los cuatro nominados.

La primera nominación del programa fue la espontánea de La Tora: “Los primeros tres votos van a ser para Alfa porque no coincido en su manera de pensar, de nada, porque no tiene códigos. El segundo va a ser para Marcos porque fue una persona tibia que cuando pasó la sanción de Walter fue la única persona que no saltó. No quiero que esté acá en la casa, no me interesa compartir algo así con una persona así”, dijo entre lágrimas.

Luego siguieron las nominaciones del resto de los participantes. Antes de dar los resultados finales, el conductor Santiago del Moro anunció que la producción había detectado un nuevo complot, esta vez realizado por Coti y El Conejo. Los dos forman una de las parejitas de la casa, y fue en un momento de intimidad que se pusieron de acuerdo.

Por otra parte, este jueves se conoció la identidad de la persona que fue salvada de la placa de nominación por Nacho y el Conejo, los líderes de la semana. El conductor les pidió a los participantes que dieran un nombre de a quién no salvarían. Entonces Nacho contó que no iban a salvar a Alfa, aunque Alexis dijo que le tenía mucho aprecio. Después El Conejo dijo que tampoco salvaban a La Tora, “porque consideramos que es muy fuerte para el domingo, aparte de la afinidad que tenemos con ella”. “Duele dejarla, pero la vemos fuerte”, agregó Nacho.

Para sorpresa de muchos, eligieron a María Laura, conocida como Cata, por lo que hay tres nominados para el próximo domingo: Alfa, La Tora y Juliana. “Buscamos un punto medio y el mejor escenario posible”, dijo Nacho. “Salvamos a Cata”, agregó Alexis. Finalmente, este próximo domingo Del Moro realizará una nueva gala de eliminación y se sabrá qué participante deberá abandonar la casa por la votación del público. Hay una enorme expectativa.

