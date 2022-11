Gran Hermano 2022: la furia de Julieta contra los hombres de la casa al ver una desagradable situación

Gran Hermano 2022: Julieta se mostró indignada con los hombres de la casa

A casi ya un mes de comenzado Gran Hermano, la convivencia en la casa se hace cada vez más difícil. Es que, además de las peleas que surgieron en los últimos días, especialmente entre Lucila Villar -o “La Tora”, como la suelen llamar- y Walter “Alfa” Santiago, también surgen otros roces en cuanto a determinadas pautas de orden y limpieza.

En este sentido, en las últimas horas fue Julieta Poggio la que se mostró indignada por un desagradable descuido que tuvieron los hombres en el baño. “Vienen a afeitarse y dejan todos los pelos así, cuando hoy lo limpiamos. No es así, lo voy a decir yo”, le comentó muy molesta a Daniela Celis, que también estaba viendo cómo había quedado el lugar. A lo que su compañera respondió: “Sí, vamos a vengarnos”. “¿Y esto qué es? Este pedazo de jabón acá...”, continuó Poggio furiosa. “Ay, qué asco”, contestó Daniela. “Me da bronca, dejan todos los pelos así”, insistió Poggio.

Entonces, ambas comenzaron a rocear con desodorante la habitación de los hombres, que aparentemente no tenía buen olor. “Esto es asqueroso, hay olor a baño, literal”, cerró “Disney”, tal como la apodan en la casa, que llamó al resto de los participantes para que se hiciera cargo de la situación.

Julieta no pudo creer el estado del baño de la casa

En las últimas horas, Daniela también fue noticia luego de que saliera a la luz su sorprendente pasado en la televisión. Tal como se vio en un video que se hizo viral, la modelo fue participante de Minuto para ganar, ciclo conducido por Marley y Lizi Tagliani, que se emitía en el 2021 por Telefe. En esa oportunidad, la ahora integrante de Gran Hermano deslumbró a los conductores con su carisma y con su soltura frente a las cámaras. Además, ganó el premio de 100 mil pesos y cuando Marley le preguntó qué haría con el dinero, ella afirmó emocionada: “Me caso, Marley”.

En ese momento, Daniela estaba en pareja con un hombre veinte años mayor que ella y en la visita al programa de Telefe le contó al conductor que se había tratado de un amor a primera vista. Recientemente adentro de la casa, en una conversación con María Laura Cata Alvarez y Julieta, la participante relató que después de años de relación decidió disolver ese vínculo para ingresar a la casa. Hoy por hoy, Daniela disfruta de su soltería adentro del juego y coquetea con Thiago Medina, quien es para la mayoría de la gente el candidato más importante a llevarse los quince millones de pesos y la casa que ofrece la producción al campeón de Gran Hermano 2022.

Julieta, por su parte, fue la única que entró al reality estando en una relación formal. A pesar de que desde hace ya varias semanas que la involucran con Marcos, ella ya dejó en claro que no quiere serle infiel a su novio, en una conversación que tuvo con Nacho. “Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Y que me va a extrañar. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos”, dijo sobre la charla que tuvo con él antes de ingresar a la casa. Y agregó: “Lloré un montón. Una semana antes, cada vez que lo veía, no podía no llorar, me ponía re mal. Estoy re enamorada”.

En tanto, también hizo una fuerte confesión sobre la presentación que hizo para el programa de Telefe, antes de quedar seleccionada: “Me hicieron decir: ´En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...´. Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara...pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo. Después cuando se lo conté (a su novio), no le gustó una mierda eso”. Entonces, Nacho quiso saber si Julieta le cierra definitivamente la puerta a estar con alguien en la casa, a lo que ella contestó de forma contundente: “No, no”.

