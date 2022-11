Gran Hermano 2022: Juan llevó en su taxi a Mora y el reencuentro se hizo viral

El divertido encuentro entre Juan y Mora de Gran Hermano en el taxi de él (Foto: Captura Tik Tok)

Durante las pocas semanas que estuvieron adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), tanto Juan Reverdito como Mora Jabornisky no mostraron la faceta más divertida de su personalidad, sino todo contrario. Los jugadores habían permanecido callados, enojados y tejiendo elucubraciones con el resto de los participantes adentro del juego.

Gran Hermano 2022: el desgarrador llanto de Juan, tras hablar cara a cara con su hijo El último eliminado del reality no pudo contener las lágrimas al hacer una videollamada con el joven que vive en España VER NOTA

Sin embargo, ahora que están afuera llenan sus redes sociales con actitudes chistosas que divierten a sus seguidores.

Desde el domingo pasado, en el que Juan resultó el último eliminado del reality, se presentó como invitado a cuanto programa de televisión lo invitaron y no dudó en explayarse sobre su historia de vida. Apenas salió de la casa más famosa del país, el taxista partició de El debate (Telefe) y reconoció que su estrategia dentro de la casa no fue la más adecuada. “Me equivoqué”, repitió Juan una y otra vez. El taxista de 42 años fue eliminado por el 88,14 % de los votos frente a su archienemigo, Walter Alfa Santiago, quien obtuvo el 11,86 % en la gala del domingo. Antes, el público había sacado de la placa a Agustín Guardis, Juan Ignacio Nacho Castañares y Daniela Celis.

Tamara Paganini criticó al casting de Gran Hermano 2022: “Lo hicieron muy hegemónico” La subcampeona de la edición 2001 del reality estuvo en Intrusos, donde habló de los participantes y dio sus candidatos para la final VER NOTA

Por su parte, Mora también se muestra mucho más distendida y charlatana, con actitudes que generan la empatía del público pese a que cuando estuvo nominada para abandonar el certamen, la expulsaron con el 60,7% de los votos.

En esta ocasión, los dos exjugadores de Gran Hermano se reencontraron en un taxi, más precisamente en el auto de Juan, quien además de participar en los programas de televisión a los que lo invitan, retomó su trabajo como taxista.

Gran Hermano 2022: Maxi habló del fin de su relación con Juliana y la tildó de “tóxica” En diálogo con Agustín, el cordobés explicó los motivos por los que terminó su pareja con la participante conocida como Tini dentro de la casa VER NOTA

“Miren quién me vino a buscar”, dijo Mora mientras grababa un video que enseguida se hizo viral en Tik Tok, y al mismo tiempo mostraba a Juan manejando el taxi. El conductor, con su infaltable muñeco Flash en una mano, se acercó a la cámara y aseguró que irían por la revancha. “Vamos a volver a entrar los dos, eh, vamos los monitos”, exclamó ante la mirada de Mora que apenas escuchó la palabra ‘monitos’ empezó a hacer señas negativas con el dedo. “No, no, los monitos no”, remató la exjugadora de Misiones entre risas.

El divertido encuentro entre Juan y Mora de Gran Hermano en el taxi de él (Foto: Captura Tik Tok)

Pero no solo los exparticipantes del ciclo más visto de Telefe se hicieron famosos y son reconocidos por la gente. El muñeco del superhéroe que sujetaba Juan en cada instante del programa también tiene sus rerpercusiones afuera de la casa. Tanto es así, que el taxista decidió crearle una cuenta de Instagram bajo el nombre @flash.reverdito. Para la sorpresa de todos, ya tiene cerca de 4 mil seguidores que pasan también a dejarle sus mensajes en los divertidos posteos que comparte.

En diálogo con Teleshow, Juan admitió que todo lo que vivió apenas salió del certamen y se encontró con la respuesta negativa del público fue una locura. “Porque me pueden criticar la forma de jugar y es recontra aceptable, pero el tema es que se metieron con lo personal. Me dolió porque no soy violento para nada, y eso lo estaba escuchando la gente que quiero, que me conoce, mis hijos... pero bueno, sé que voy a tener una revancha y espero poder volver a entrar y cambiar mi imagen para que realmente me conozcan como soy. Es difícil estar adentro”, se sinceró el exjugador.

Reverdito aseguró que lo que más le dolió de las repercusiones en su contra fue que lo tildaran de violento. “Me dijeron que era agresivo yeso me generó un repudio total. Porque odio a los violentos, odio la falta de respeto a las mujeres, que lo viví ahí adentro de la casa, odio el acoso. Si hubiese sido violento, hubiera reaccionado de otra manera, y en El debate me hubiese levantado e ido porque no aguantaba más las cosas que me decían. Algunas panelistas me mataron, pero estoy tranquilo porque no soy eso”, reflexionó el taxista que empezó a cambiar su estrategia para poder reingresar al juego si se presentara la oportunidad.

Seguir leyendo: