Gran Hermano 2022: el comentario de Romina sobre el cuerpo de Julieta que generó indignación en las redes

El comentario de Romina de Gran Hermano 2022 sobre Julieta

En una ronda de mate entre las chicas de Gran Hermano 2022, Romina se refirió al cuerpo de Julieta y le dijo a Juliana que a la joven de 20 años se le notaba la celulitis. Segundos después se lo dijo en persona y aunque la “hermanita” no dijo nada, en las redes sociales, el comentario no pasó desapercibido.

“Juli come un montón de cosas dulces y tiene re lindo cuerpito”, comenta Julieta a la ex diputada quien responde: “Está bien, pero mi amiga tiene 35 años. Y Juli tiene 20 y ya se le nota mucho la celulitis”. Al escuchar que la mencionaban “Disney” como la apodaron algunos de sus compañeros, se acercó a la ronda.

Romina y Julieta, de Gran Hermano 2022

Sin dudarlo, Romina reiteró: “Que a vos se te nota la celulitis”. “Yo le decía que vos comes un montón y tenés re lindo cuerpito”, repitió “Tini” dejando en claro que se despegaba de las palabras de Uhrig quien agregó: “Es como decías, que sos de engordar de culo y de acá. Mi amiga come y come y come y tiene 35 años”.

En las redes sociales, fanáticos y no fanáticos de Julieta, se hicieron eco de las palabras de la política y la criticaron por opinar del cuerpo de otra mujer, cosa que está demodé.

“Con la libertad en la que Romina opina del cuerpo de Julieta delante de ella es un verdadero ‘¿qué le pasa?’”, “Esto sucede todos los días, por eso estamos como estamos”, “¿Romina opinando del cuerpo de julieta? Ella siempre diciéndole que no se compare y subiéndole el autoestima y ella tirando estos comentarios de mierda”, “Estás frases pueden destruir psicológicamente a una persona. Muy mal Romina” y “Lo peor del comentario de Romina, respecto al cuerpo de Julieta fue ver la cara de Ju y su silencio ese silencio y esa cara triste significa que el comentario le llegó, le afectó y le cambió el ánimo No aprenden más. Si Coti la hubiera escuchado la destruía ahí nomás”, dijeron en Twitter.

“Romina diciéndole a Julieta que tiene mucha celulitis ¿?re forra , no tiene idea de lo que puede causarle, hay que sacarla”, dijo otra usuaria y le respondieron: “No,hay que educarla...recordarle que ella no tiene celulitis por qué está toda operada y que tampoco tiene ni nunca tendrá 20 años como Julieta,a Disney cualquier esteticista le saca la celulitis, la juventud a Romina no se la puede devolver nadie”.

Romina Uhrig tiene 34 años y es de Moreno. Tiene tres hijas y está separada. Es profesora de Educación Física y ex Diputada Nacional. “Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, explicó. Le gusta entrenar y confiesa ser muy insegura con ella misma. “Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox”.

Julieta Poggio tiene 20 años, oriunda de Devoto y es modelo, actriz y profesora de danza. “Mi lugar en el mundo son las cámras y el escenario”, confesó. Admite que solo toma champagne y es muy “coqueta”. “Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos...que de eso se ocupe otro”, enfatizó.

Hasta el momento, ambas se llevan bien dentro de la casa, pero habrá que esperar a ver qué pasa luego del comentario de Romina, aunque pareciera que Julieta no se lo tomó mal.

