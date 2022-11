Inesperada respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si le cerraba las puertas al amor

Benjamín Vicuña le cierra las puertas al amor

Pocos meses después de que Benjamín Vicuña y Eli Sulichín finalizaran su historia de amor en medio de diversas especulaciones por las razones que habrían desencadenado la ruptura, el actor chileno fue rotundo a la hora de hablar de la posibilidad de enamorarse nuevamente.

Las mejores fotos de la semana: el sensual baile de Wanda Nara, el baby shower de Cande Ruggeri y la solidaridad de Pampita y Mirtha Además, la salida de Mora de la casa de Gran Hermano, la participación de Zeta Bossio y Charly Alberti en el recital de Coldplay y el debut de los hijos de Benjamín Vicuña en un desfile de modas VER NOTA

En el evento de los “Personajes del año” organizado por la revista Gente en el Hotel Alvear, Vicuña fue consultado por esta cuestión. “Dijiste que le cerrabas las puertas al amor. ¿Fue una frase en caliente o es lo que sentís?”, le preguntó Ale Guatti, cronista de Intrusos (América) en la alfombra roja. A lo que el ex de Carolina Pampita Ardohain y Eugenia La China Suárez -con quienes concibió a Blanca, Baustista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Benicio- dijo sin reparos: “Sí, es lo que siento, un poco”.

“Porque estoy trabajando, estoy full con mis hijos. Fue un año muy intenso. No estoy buscando el amor, ni creo que sea el momento”, se justificó el chileno, dejando en claro su postura respecto a cómo están actualmente sus sentimientos.

Sin embargo, no es una puerta que cierra del todo. “Con esto no quiero decir que es una especie de condena ni de mandato eterno. Pero hoy es lo que siento y lo que pienso”, cerró.

"Estoy full con mis hijos. Fue un año muy intenso", dijo Benjamín Vicuña

La separación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín trajo inesperadas repercusiones. Incluso trascendió una supuesta pelea que habrían tenido ya como ex pareja, lo que indicaría que la ruptura no habría sido en los mejores términos.

Según relató Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece) a Vicuña lo escucharon hablar en un café a la salida del gimnasio en el que entrena habitualmente y la información comenzó a circular. “Me cansé de tus manipulaciones y amenazas”, le habría dicho a Sulichín. “Estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis chicos”, fue otro de los reproches que le habría dispensado a su ex, quien según los testigos fue levantando temperatura a medida que fue transcurriendo la conversación.

“Me llamás y me cortás incesantemente. Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la China, Carolina y de tus amenazas. Esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta. Si tu padre se muere y me decís: ‘Estoy muy triste, no puedo seguir hablando’, yo desaparezco para siempre”, habría insistido Benjamín.

Benjamín Vicuña Habló Tras La Versión De Fuerte Discusión Con Eli Sulichin

Consultado por los rumores de esta supuesta pelea con su exnovia, Vicuña: “Mirá, te voy a pedir… me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir, yo tengo la mejor con Eli, es una súper mujer, es una pena que se manipule tanto y se desvirtúen las cosas”. Y remarcó: " Ha sido una súper compañera, así que no tengo por qué salir a decir nada, eso lo sabe ella, lo sabe su familia, lo sé yo. Una pena que se ensucie todo”.

La noticia de su separación la había dado a conocer Yanina Latorre a fines de agosto. “Ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos...Diferencia de agenda, de momento (...) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”. Y había analizado: “Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo (...) Están en distintos momentos de la vida”.

Seguir leyendo: