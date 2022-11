Travis Scott, Hernán Cattáneo, Charli XCX y Mitski: sábado encendido en Primavera Sound Buenos Aires

Travis Scott, el protagonista del sábado (Créditos: DF Entertainment)

La noche de este miércoles 9, primer día de Primavera Sound Buenos Aires, estuvo fuertemente marcada por las voces femeninas. Feli Colina le dio la bienvenida a los melómanos con su ritmo embebido en folclore, seguido por la cantautora chilena Javiera Mena y el electropop de “Islas de Lesbos”, “La Joya”, “Luz de Piedra de Luna” y “Corazón Astral”.

Julieta Venegas fue la tercera estrella del festival, poniendo a cantar al público con los clásicos dosmileros de “Limón y Sal”, “Me Voy”, “Lento”, “Eres para mí” y la presentación del single feminista “Caminar Sola”.

Björk cerró el show del miércoles junto a la orquesta del Teatro Colón (Créditos: DF Entertainment)

El cierre de las 21 le tocó a Björk, la excéntrica islandesa autora de canciones como “Aurora”, “Come To Me”, “Hunter”, “Jóga”, “Hyperballad” que se fundió con la orquesta sinfónica del Teatro Colón cubierta con un brillante vestido multicolor y un adorno de cuernos dorados en la cabeza.

Pero este sábado, con puertas abiertas a partir de las 14 horas, el festival se aleja del romance para experimentar hasta la madrugada la adrenalina y el caos de Travis Scott, el rapero protagonista de la jornada que viene de dar un concierto masivo en Primavera Sound de São Paulo, Brasil.

Scott es reconocido por moverse en el escenario como un “loco”, con saltos y gritos constantes, provocando los pogos más intensos del trap al ritmo de “Goosebumps”, “Sickomode”, “Highest in the room”, “Out West” y “Butterfly effect”.

Las letras de Mitski están cargadas de romance y sensibilidad (Créditos: DF Entertainment)

Ya en el Escenario Samsung -uno de los seis que existen en el predio- se presentará el show Future Memories de la mano de Hernán Cattáneo, por excelencia el representante argentino de la música electrónica y el progressive house en todo el mundo.

Del otro lado de la vereda se encuentra Mitski, la estrella japonesa que oscila entre el pop y el rock indie con letras cargadas de sensibilidad, sexo, romance y desamor. “Sé que nadie me salvará. Solo necesito alguien a quien besar, dame un buen beso honesto y estaré bien”, escribe la artista en “Nobody”, el hit más esperado de todo el repertorio.

Father John Misty, el ídolo del folk-rock moderno (Créditos: DF Entertainment)

El público se prepara para una experiencia “religiosa” de la mano de Father John Misty -o Joshua Tillman, la persona detrás del alias-, el ídolo gringo del folk-rock moderno y autor de los álbumes “Fear Fun”, “I Love You, Honeybear” y “Chloë and the Next 20th Century”.

Este sábado es también la primera presentación en Argentina de la cantante británica Charli XCX y su álbum Crush, publicado en marzo de este año y cargado de influencias de pop, funk y ritmos ochenteros.

Charli XCX se presentará por primera vez en Argentina en Primavera Sound Buenos Aires (Créditos: DF Entertainment)

Otros de los artistas que se presentarán en los seis escenarios son Amaia, Jessie Ware, Raveena, José González, Niña Lobo, Los Planetas, Gop Tun y Joy Orbison, teniendo como algunos de los representantes de la escena musical nacional a Miranda!, Damas Gratis, L-Gante, El Doctor y Mhtresuno.

Para el domingo, se espera con ansias especialmente las actuaciones de Lorde, Phoebe Bridgers, Beach House, Chai, Jpegmafia, Arca, Bad Gyal, Shygirl, Juana Molina, Interpol, Japanese Breakfast y por supuesto, el gran final del primer Primavera Sound Buenos Aires de la mano de Arctic Monkeys.

Para adquirir entradas se puede ingresar al siguiente enlace.