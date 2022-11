Sofía Reyes lanza su nuevo tema, Luna: derriba tabúes y explora una nueva sexualidad

Sofía Reyes ¿Qué Piensa De Su Nueva Canción?

Con los pies en la arena y la vista clavada en un océano transparente, Sofía Reyes busca conectarse con la tierra y sus emociones. Llevó su tiempo, pero lo consiguió, atrás quedaron esos recuerdos donde intentaba superar el mal de amores. Así, con la tristeza atrás, abre la puerta a una nueva etapa. Amor, sexualidad y naturaleza, esas son las claves de su nueva canción ‘Luna’, la cual marca el norte de lo que será su próximo álbum.

Así, desde las playas de Hawaii, la cantante trabaja y define los detalles del comienzo de una nueva etapa en su carrera y en su vida. Tiene los ojos cerrados pero el corazón abierto para descubrir nuevos sonidos. Es así que en una nueva búsqueda, lejos de la cumbia con la que había cerrado su último disco, mezcla un lado urbano pero con tintes de pop

“Yo quería transmitir mucha tierra, como de sentirte ‘ground’, de transmitir que la tierra te haga sentir como en casa. Esos son los sonidos que he estado explorando y me siento muy orgullosa de ‘Luna’. Definitivamente es una canción que habla de un amor profundo, diferente al que yo había sentido antes. Creo que también es muy tántrico. Habla mucho de la sexualidad y para mí también ha sido importante hablar más de esto, que cuando yo estaba creciendo, cuando era más chiquita, era muy tabú todo ese tema”, dice Reyes sobre su nuevo lanzamiento.

Sofía Reyes - Luna

En medio de una isla, rodeada de estrellas, la creadora del hit ‘1, 2, 3′ se conecta con su lado más genuino y abierto. Entre el canto de los pájaros, una laguna y la naturaleza que aflora, la cantante se entrega al deseo, a su lado más pasional, cuyas emociones la hacen ‘flotar’. Y es en este ‘juego’ con las ‘ninfas’ del bosque donde explora lo ‘prohibido’, o al menos así fue en gran parte de la vida de la mexicana. Esa misma curiosidad se desliza en una de las frases: “Arráncame la ropa, la mente bien abierta como lo hacen en Europa”.

“Me parece muy, muy, muy, padre como hablan de la sexualidad, como tan abierto, así. Obviamente lo estoy generalizando, es parte de lo que estoy contando, es un poco hasta de risa, por así decirlo. Pero me encanta como en Europa, al menos la gente, mis amigos, como que es muy típico, la gente ya es muy abierta y vas a playas nudistas y todo el mundo es como nada y me parece muy cool, como que no es tan tabú y creo que en México sí es mucho más, es más conservador ese tema, digo nada está ni bien ni mal”, explica Reyes sobre la búsqueda sexual que se plantea.

La joven de 27 años no solo se nutrió de las experiencias de otros países y del propio tabú de su tierra, sino que también indagó y se adentró en la temática: “La importancia de conocerte a ti y a tu cuerpo es muy bonito. He estado leyendo mucho sobre tantra y todas estas cosas que me gustan mucho. Esta energía sexual es una energía creadora y creo que cuando conectas mucho con ella también te inspiras a crear, en mi caso, puede ser música y tal”.

Sofía Reyes ¿Hay Presión Porque Sea Un éXito?

Y en este ‘viaje’, la exploración a nivel musical también la llevó a un nuevo nivel de introspección, que incluso la hizo dar cuenta de la educación sexual que recibió. “Había una parte de mí cuando estaba chiquita que a lo mejor estaba un poco más bloqueada, esa energía yo creo que es importante, pues trabajarla, conocer más de ella. Sí creo que, al menos donde yo crecí, en esta ciudad todo eso está siempre muy no no no y no había mucha educación del tema tampoco y creo que es algo muy bonito”, revela Sofía Reyes.

—¿Y sentís presión porque se convierta en un éxito?

—Antes de sacar una canción siempre me pongo muy nerviosa, uno nunca sabe lo que va a pasar. Creo que he tenido la fortuna de tener canciones como ‘1, 2, 3′ que han superado hasta mis expectativas y que han llegado a todo el mundo y que ha sido una locura. He tenido canciones en las que yo he creído mucho, que no han sido tan grandes, ¿no? Entonces ya me ha tocado vivir estos dos lados. Eso también me ha quitado el miedo a que si pasa esto no pasa nada y sigo haciendo música y lo hago porque quiero compartir. Cuando estaba más chiquita y más viniendo de ‘1, 2, 3′ a veces estaba con mucho miedo, de qué es lo que voy a sacar, porque tiene que ser más grande y cuando entendí que ahí es donde no debe de ir mi atención, no sabes la paz, o sea me relajé muchísimo y más bien es como confiar que la canción va a llegar a donde tiene que llegar. Mientras tú hagas tu parte y mientras vengan a un lugar bonito y honesto ya está. Entonces ya siento que esa presión me la he quitado.

—¿Qué esperas que pase ahora con esta canción?

—Al final del día la música nos sana y es como hasta una necesidad de compartir, ¿verdad? Con el fin de conectar, al final de eso se trata, entonces espero que con Luna la gente pueda conectar.

Sofía Reyes ¿Cómo Fue Este Proceso?

—Luna es el puntapié del álbum. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando, trabajando este tema? ¿Qué parte de tu vida refleja?

—El álbum pasado que es Mal De Amores, lo hice en muchos años, obviamente tiene un por qué y el proceso y tal, pero lo hice como en cinco años. Este álbum realmente lo empezamos hace cuatro o cinco meses, todo empezó que nos fuimos una semana a Hawaii y eso nos inspiró mucho justamente a todos estos sonidos o más de tierra. Luna la empecé a escribir hace como dos tres meses, realmente es bastante fresco para mí, me emociona compartir música en la que no he estado trabajando a lo mejor un año, año y medio.

—Hiciste un cambio rotundo con respecto a Mal De Amores, ¿cómo fue este proceso?

—Mal De Amores cerró con cumbias y a mí me encanta la cumbia y empezamos este álbum en Hawaii y justamente creamos todo menos cumbia. Para mí fue loco, yo tenía una idea de cómo, a dónde quería ir con este álbum, pero a la hora de crear energéticamente ya no estaba ahí, ya no eran las ideas, ya no era lo que tocaba explorar. Entonces es un álbum diferente, o sea, bastante diferente a Mal De Amores, pero representa mucho en donde yo estoy ahorita y creo que eso es algo muy bonito. Y este álbum también viene con este concepto de como si fuera una flor que nace de este mal de amor, entonces este álbum habla mucho más de otras cosas. Ya no tanto el corazón roto, es un álbum muy basado en el amor, en el renacer.

—Por último, Marte, tu canción junto a María Becerra alcanzó 100 millones de reproducciones

—Adoro María y ‘Marte’ ha sido una locura, de verdad. También me mandó el equipo de María videos, que han estado en Argentina, en España, en varios lugares y la gente cómo canta la canción. Yo solo puedo decir gracias y gracias también a María y a todo el equipo por confiar en mí.

